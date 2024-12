Ruski dužnosnici šokirali priznanjem: 'Putin se uplašio, Orešnik je čista propaganda kako bi izazvao strah'

Ruski neovisni medij The Moscow Times donosi zanimljiv tekst koji predstavlja kao ekskluzivu, u njemu se navodi kako je sve oko Orešnika propaganda. - Rusko lansiranje eksperimentalnog balističkog projektila srednjeg dometa Orešnik - koji navodno može nositi nuklearne bojeve glave i za kojeg se tvrdi da je hipersoničan - na Ukrajinu bila je propagandna operacija koju su osmislili Kremlj, vojska i obavještajne agencije kako bi ponovno izazvali strah u Kijevu i zapadnim prijestolnicama koje su već navikle i otupile na rusko verbalno zveckanje nuklearnim oružjem.

Naime, predsjednik Rusije Vladimir Putin nedavno se 'pohvalio' kako je ispalio Orešnik na grad Dnjipro i to kao osvetu što je Ukrajina koristila američko i britansko dalekometno oružje na ruskom teritoriju. The Moscow Times pak tvrdi kako mu je nekoliko dužnosnika, pod uvjetom anonimnosti, potvrdilo kako su napad Orešnikom i medijsko izvještavanje koje je uslijedilo, pažljivo osmišljeni te je sve to PR. - Bilo je skupnog promišljanja i razmjene ideja o tome kako odgovoriti i staviti Amerikance i Britance na svoje mjesto jer su dopustili Zelenskom da koristi oružje dugog dometa. I kako prestrašiti Berlin i druge Europljane da se pokore - rekao je navodno jedan od ruskih dužnosnika.

U ovoj 'predstavi' sudjelovali su glasnogovornica ministarstva vanjskih poslova Marija Zaharova i Aleksej Gromov, visoki dužnosnik Kremlja, a cilj im je bila vojna propagandna kampanja kako bi se preuveličala ruska vojna moć. Vrhunac je bio kada je Putin zaprijetio da će Orešnikom udariti na Kijev. - Ova predstava, koja je postavljena i predstavljena javnosti, sastojala se od nekoliko faza. Glavne su bile sam napad Orešnika, širenje snimke na društvenim mrežama i izvještavanje o tome u stranim medijima - rekao je drugi dužnosnik za The Moscow Times.

- Odobrenje Joea Bidena Kijevu da koristi rakete ATACMS je uznemirilo Kremlj. Naime, ATACMS se može lansirati iznenada i Ukrajini daje mogućnost da nanese značajnu štetu ruskoj vojsci, opremi, skladištima..., rekao je za The Moscow Times Pavel Aksjonov, vojni analitičar ruske ispostave BBC-a koji je dodao: -Putin je predugo mahao nuklearnim štapom. Trebao je nešto novo. Pa je iskopao Orešnik. Nije ništa uništio, ali svi su u strahu. Uspostavilo se da on ima metode za eskalaciju, ali ni blizu onoliko koliko ih ima Zapad.

Putin je trebao odgovor i njegov je PR rješenje pronašao u prijetnjama s Orešnikom. Jedan bivši ruski obrambeni inženjer za The Moscow Times je rekao: - Razvoj čak i relativno jednostavnih projekata koji nisu povezani s projektilima može trajati pet do sedam godina. Rusiji nedostaju znatnije zalihe sustava Orešnik, a bile bi potrebne godine za masovnu proizvodnju.

No, on dodaje da Rusija ima projektile slične Orešniku u svom arsenalu, kao što je RS-26 Rubež, a korištenje eksperimentalnog oružja više ide u cilju utjecaja na javno mnijenje.