Zapovjednik čečenskih specijalnih snaga sastao se s ruskim neonacističkim paravojnim čelnikom

Apti Alaudinov, zapovjednik čečenske jedinice specijalnih snaga “Ahmat”, i Aleksej “Srbin” Milčakov, neonacistički vođa paravojne jurišne grupe “Rusič”, pojavili su se zajedno u videu. Kako piše Meduza, oni su pokušali izgladiti nesuglasice u ruskim oružanim snagama koje su nedavno proključale po etničkim linijama.

U objavi na svom Telegram kanalu, Alaudinov je ustvrdio da je Milčakovljevo viđenje ruskog nacionalizma prihvatljiv oblik patriotizma utemeljen na "povratku korijenima naših predaka". Milčakov je dodao da je sastanak bio dobrovoljan. “Neka nitko ne misli da je netko ovdje bio zastrašen od strane bilo koga ili da je bio pod pritiskom”, poručio je. Milčakov se obrušio na kritičare sastanka, inzistirajući na svom pravu da prihvati svaku "ispruženu ruku prijateljstva".

Akhmat special forces commander Apti Alaudinov recorded a video with Russian Neo-Nazi and Rusich Group leader Alexey Milchakov.



