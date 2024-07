Zaposlenici trgovine kraj Doma pomogli ranjenima: 'Došao je s metkom u prsima, počeo se rušit'

Daruvar je pogođen strašnom tragedijom kada je 51-godišnji umirovljeni vojni policajac ušao u Dom za starije i nemoćne osobe i ubio pet osoba, uključujući svoju majku, štićenice i jednu zaposlenicu. U ovom tragičnom incidentu ranjeno je još nekoliko osoba. Nedaleko od doma nalazi se trgovina u koju su ranjeni zaposlenici Doma potražili pomoć. "Muškarac se počeo rušiti, nije mu bilo dobro. Ali zbrinut je i odveden," rekao je zaposlenik trgovine.

On je dodao: "Trgovina je bila otvorena, a čuli smo hice. U početku smo mislili da su u pitanju radovi ili nešto što je ispalo. Dvoje ranjenih je došlo kod nas. Jedna žena je imala ozlijeđeno oko, dok je muškarac imao ozljedu prsa, navodno metak u prsnom košu. Oni su zaposlenici doma. Zaštitio sam ih do dolaska policije. Hitna pomoć je prvo otišla do doma, a zatim smo izašli van. Oboje su živi, koliko znam," kazao je zaposlenik za 24sata. Policija i hitna pomoć brzo su stigli na mjesto događaja, pružajući potrebnu pomoć ranjenima i osiguravajući područje. Istraga je u tijeku kako bi se razjasnile sve okolnosti ove tragične pucnjave.

Bjelovarsko-bilogorska Policijska uprava izvijestila je da su u 10:10 sati primili dojavu o pucnjavi u Domu za starije i nemoćne osobe, gdje je muškarac upotrijebio vatreno oružje kako bi usmrtio i ranio više osoba. Policija nije specificirala broj žrtava, ali je potvrdila da je počinitelj pod njihovim nadzorom. Na mjestu događaja provodi se očevid pod vodstvom zamjenice županijskog državnog odvjetnika u Bjelovaru.

