Zakazao HDZ-ov stroj: Hoće li Plenković iskoristiti kampanju da se riješi oponenata

HDZ se uvijek smatralo organizacijski posloženom i vojnički ustrojenom strankom. Ali neformalni dio kampanje za predsjedničke izbore pokazao je da (nekad?) moćni HDZ-ov stroj i njegova kandidatkinja Kolinda Grabar-Kitarović imaju niz problema. Dok autsajder Miroslav Škoro upravlja kampanjom namećući teme kojima se potom bave i K. Grabar-Kitarović i Zoran Milanović, u HDZ-u i na Pantovčaku prilična je nervoza. Andrej Plenković pod pritiskom je stranačkih protukandidata koji, sasvim legitimno, već vode kampanju za skore unutarstranačke izbore, a Kolinda Grabar-Kitarović pokazuje nesigurnost te politički vrluda i to sve garnira neprestanim odgađanjem svoje službene kandidature za predsjednicu.

Ne kasni s kampanjom

U predsjedničinu krugu žale se da je s njom teško postići dogovor jer sve što se utanači, ona vrlo brzo promijeni. To kod nekih njezinih suradnika na trenutke pobuđuje sumnju u to hoće li se uopće kandidirati za predsjednicu, međutim, te su sumnje otklonjene jer će predsjednica kandidaturu objaviti nakon povratka iz Amerike, kamo odlazi 20. rujna. Na sve to, dio članova HDZ-a podržava Miroslava Škoru, s kojim će se predsjednica na izborima boriti za desne birače. To je prekjučer na Predsjedništvu rekao i Ivan Anušić, šef predsjedničina izbornog stožera.

– Anušić je upozorio da su određeni članovi HDZ-a otvoreno stali uz Miroslava Škoru i da se to vrlo lako može detektirati, posebno na internetu (društvenim mrežama) gdje HDZ-ovci daju podršku Škori – rekao nam je izvor iz Predsjedništva. Budući da Kolinda Grabar-Kitarović u bitku za novi mandat ide s pozicije predsjednice, ona ne kasni s kampanjom jer je ionako, što je neizbježno, vodi s trenutačne funkcije. Međutim, stalno odgađanje datuma kandidature ostavlja loš dojam. Plenkovića ipak ne muči toliko predsjedničino predomišljanje koliko je u njegovu krugu prisutno nepovjerenje zbog HDZ-ovaca koje predsjednica želi koristiti u svojoj kampanji. A to su Stier i Penava, pa i još neki pripadnici desne struje HDZ-a koji su u stranci Plenkovićevi oponenti.

Postavljaju pitanje zašto bi Stieru ili Penavi bilo u interesu da predsjednica pobijedi ako bi njezin poraz oslabio Plenkovićevu poziciju na unutarstranačkim izborima. Tezu da Plenkovićeva sudbina u HDZ-u ovisi o političkoj sudbini predsjednice iznio je na Predsjedništvu i Vladimir Šeks, na što mu je Plenković odgovorio da svatko odgovara za svoju političku sudbinu i da njegova nema veze s predsjedničinom. U krugu Plenkovićevih oponenata pak kažu da predsjednici ne smetaju njihovi istupi, a uostalom i sam Anušić rekao je da istupi Mire Kovača ne bi trebali štetiti Kolindi Grabar-Kitarović jer se on natječe za šefa stranke, a ona za predsjednicu. Iz predsjedničina kruga još su prije poručili da neće dopustiti da se obračuni u HDZ-u vode preko njezinih leđa i njezine kampanje te da će koristiti sve ljude u HDZ-u koji imaju političku težinu i dobro kotiraju posebno kod desnih birača.

Glavni tajnik HDZ-a Gordan Jandroković u intervjuu za N1 rekao je pak da na predsjedničkim izborima ne isključuje ni sabotažu iz redova HDZ-a. U dijelu stranke su mu tu izjavu zamjerili jer je smatraju alibijem za mogući gubitak Kolinde Grabar-Kitarović.

– Opet izmišljaju crnog labuda. Pa Jandroković je glavni tajnik stranke, neka učini sve da sabotaže ne bude. Umjesto toga, on unaprijed opravdava neuspjeh. Glavni je tajnik, a nije odgovarao ni za loš rezultat na europskim izborima – komentirao je jedan član Predsjedništva. Plenković je preksinoć na Predsjedništvu uveo pravilo da za vrijeme kampanje članovi HDZ-a ne smiju kritizirati njega, Vladu, ministre ili pak samu predsjednicu, što je odmah protumačeno kao cenzura. Izvori bliski vodstvu HDZ-a smatraju da će ubuduće za kritičke istupe u predsjedničkoj kampanji biti sankcija, pa čak i izbacivanja iz HDZ-a.

Čemu nervoza

– Nije ta priča tek tako otvorena, tko je ne bude poštovao, mogao bi biti izbačen iz stranke. Za to će imati i uporište u Statutu, neće tu biti problema. Mislim da se Plenković ne bi libio izbaciti ni Miru Kovača, uostalom i Darka Milinovića su izbacili usred izborne utrke u HDZ-u – smatra izvor blizak vrhu HDZ-a. Zanimljivo je da su Plenkovića u “cenzuri” podržali i Milijan Brkić i Tomislav Čuljak, što znači da Plenković opet okuplja ekipu koja mu je pomogla da bez protukandidata preuzme HDZ prije tri godine, kada je Tomislav Karamarko dao ostavku. U međuvremenu je Plenković i Brkića i Čuljka isključio iz kruga svojih suradnika, ali izgleda da se sada ponovno obnavljaju stara savezništva.

U krugu Plenkovićevih protukandidata pitaju se kako je moguće da Plenković može izjavljivati da će pobijediti na unutarstranačkim izborima, a kada to kaže netko od njegovih protukandidata, onda se time nanosi šteta HDZ-ovoj predsjedničkoj kandidatkinji i zbunjuje se birače. O tom se pravilu ponašanja, doznajemo, na Predsjedništvu uopće nije glasalo.

– Ne znam zašto je Plenković nervozan ako su i njemu i predsjednici jučer svi ili gotovo svi članovi Predsjedništva i Nacionalnog vijeća dali potporu – komentirali su u krugu Plenkovićevih oponenata. Napomenuli su da bi bilo logičnije da je Plenković doista formalizirao pravila ponašanja tijekom predsjedničke kampanje pa da se o njima raspravilo i potom glasalo. Ni Kovač ni Stier zasad se nisu oglasili zbog cenzure, a Plenković vjerojatno žali što unutarstranačke izbore nije prebacio šest mjeseci nakon parlamentarnih kada je lani mijenjan Statut HDZ-a.