Plenković: Bolje da je Milanović rekao što je učinio u vezi pada drona u zadnja dva tjedna

Premijer Andrej Plenković razgovarao je danas uoči početka summita Europske unije s predsjednikom Europskog vijeća Charlesom Michelom o nizu tema: Ukrajini, Schengenu, eurozoni i BiH. Plenković je preko Twittera poručio da su razgovarali o daljnjoj pomoći Ukrajini i zbrinjavanju ukrajinskih izbjeglica, da je potvrdio spremnost Hrvatske za članstvo EU u Schengenu i europodručju. Također je napisao da je će Europsko vijeće potvrditi Strateški kompas i raspravljati o stanju u BiH i potrebi žurnog dogovora o Izbornoj reformi.

Premijer Plenković uoči summita dao je izjavu za medije.

"Uoči sastanak Europskog vijeća imao sam nekoliko sastanaka. Danas će na sastanku biti riječi o Ukrajini, pridružit će nam se američki predsjednik Joe Biden, raspravljat ćemo i o BiH", kazao je premijer. "Dat ću uvodno izlaganje i predložiti da se EU angažira kako bismo pokušali približiti stajališta hrvatskih i bošnjačkih političkih stranaka", dodao je.

"Raspravljat ćemo i energetici, o visokom rastu cijena energenata. Ova ruska agresija, koju osuđujemo, traje, a bitno je da napravimo mehanizme za ublažavanje". "S Bidenom ćemo razgovarati o Ukrajini i o mjerama. Mi ćemo razgovarati o svim aspektima sankcija. Postoje paketi koji se nadopunjuju, oni će se nadograđivati kako bi se jačao pritisak", dodao je. "Prvi put ćemo razgovarati o rubljima, to je uvjet koji je vrlo teško ispuniti", kazao je.

"Hrvatska je izgradnjom plutajućeg terminala za ukapljeni plin olakšala svoj položaj. Naša energetska ovisnost je smanjena", kazao je premijer.

Premijer o letjelici: Svi rade na tome da objedine analizu

Na pitanje o tome da je Milanović danas na summitu NATO-a kazao da neki nisu ni znali da je dron pao u Zagrebu, premijer je rekao: "Ja sam pročitao da je rekao da mu je djelovalo kao da neki lideri nisu znali o padu letjelice, meni je to bilo čudno, možda bolje da je on objasnio što je učinio u zadnja dva tjedna, pa da neki koji sjede na summitu znaju. Ja sam napisao pismo odmah svim liderima EU. Imao je više nego dovoljno vremena da pojasni svima o čemu se radi", kazao je Plenković.

"Nema ništa novoga oko letjelice, letjelica je bila naoružana. Imala je na sebi neku vrstu aviobombe. Svi rade na tome da objedine analizu i kazat će javnosti o čemu se radi", dodao je.

Plenković o BiH

"Mi kao Hrvati s obzirom na našu dob znamo što je Bosna i Hercegovina, što se događalo devedesetih, tko je kriv za rat znamo kako je nastao Washingtonski i Daytonski sporazum. Neki drugi koji su dalje od BiH to ne znaju. Strateški kompas su usvojili svi. Konstitutivnost se spominje, piše jednakost, je važna poruka u ovoj zadnjoj fazi. Ja ću objasniti cijeli koncept kolegama koji se ne bave BiH", rekao je Plenković.

"Nije nam u interesu da imamo nefunkcionalnu BiH", kazao je.

O Srbiji

"Ne možeš sjediti na dvije stolice. Postoje situacije kad si ili na pravoj strani povijesti, pravoj strani prava ili nešto petljaš. Petljat se ovdje ne može. Ovo nije situacija u kojoj se može biti i jedno i drugo, ako žele ići prema Europskoj uniji, ne možeš igrat na dvije stolice", kazao je o izjavama srpskog predsjednika Aleksandra Vučića.

Prijetnje ministrici Tramišak

Što se tiče Tramišak kazao je da je ta cijela priča ekstremno bizarna. "Ja ne znam da se ikada dogodila takva nekakva situacija da netko od članova Vlade ima informaciju da mu se prijeti, posredno ili neposredno, i da se to ne deklarira meni kao premijeru, da se ne deklarira ministru unutarnjih poslova. Ja dobivam prijetnje na dnevnoj bazi, točno postoji procedura. Jedna vrlo čudna i neobična situacija. Ja sam pozvao ministricu Tramišak kada sam čuo o čemu se radi. Čak se insinuiralo da je moj savjetnik, ali i njezin Zvonimir Savić, da je on vršio neki pritisak. To su takve nebuloze da je meni to bilo bizarno čitati. Prvo sam išao vidjeti mogu li pomoći, a kasnije kada sam razgovarao s njim i s njom, s njim mi je sve, a s njom mi baš nije jasno kako se to dogodilo", kazao je.

Zbog čega ranije nije prijavila, pitali su novinari. "Imala je valjda osjećaj da to nije nešto bitno. Ali očito je bitnije nego što je izgledalo čim je došlo do medija. Da je skroz nebitno, onda to ne bi bila tema", dodao je premijer.

Na pitanje narušava li to njihov odnos kazao je: "Razgovarat ćemo, ovo u svakom slučaju nije dobro".

Dobro, ali niste Vi slučajni promatrač cijele te bizarne priče, Vi ste šef toj osobi, hoćete li kao šef nešto učiniti?, pitali su novinari.

"Hoću, samo imam sada druge teem danas. Ali ćemo tu stvar staviti an dnevni red i dobro je raspraviti. Ja sam išao prvo vidjeti mogu li tu pomoći ako joj netko prijeti. To je bio moj prvi refleks. A ovo drugo ćemo vidjeti", dodao je.

Kazao je da nisu još razmišljali o tome da smijenite ministricu.

"Nismo još o tome razmišljali, ali moramo razjasniti. Ovo ovako ne može ostati. Ovo je jedna od najbizarnijih situacija koja se dogodila. Ne može ostati samo na ovome", kazao je.

Cilj je da na summitu 1. travnja vidimo kakva je pozicija Kine u odnosu na Rusiju, rekao je na pitanje kako će se uvjeriti Kinu da bude na pravoj strani povijesti.