Zagrepčanka iznenađena kaznom za neplaćeno parkiranje: 'Dosad su stavljali na vjetrobransko staklo, a sada…'

Mnogi Zagrepčani još uvijek se navikavaju na novi režim naplate parkiranja u gradu. Koncem listopada uvedeno je tzv. blokovsko parkiranje, a dosadašnjih pet zona parkiranja rascjepkano je na 23 bloka, pri čemu povlaštena parkirališna karta vrijedi samo za blok u kojemu vlasnik vozila ima prebivalište.

Potom je režim parkiranja dodatno zaoštren produljenjem vremena naplate u središtu grada radnim danom do ponoći, vikendom također, a nedjeljom do 15 sati. No nisu to jedine promjene. Neke su, čini se, uvedene potiho. Na jednu je upozorila čitateljica N1 iz Zagreba ispričavši što joj se dogodilo ovih dana.

"Parkirala sam automobil na parkiralištu blizu zgrade gdje radim. To je u 2. zoni, gdje je maksimalno trajanje parkiranja pod naplatom tri sata. Parkiranje sam najprije platila na automatu, a nakon toga sam htjela produljiti još sat vremena preko mobitela. No kada sam poslala poruku za plaćanje, stigla mi je obavijest da ne mogu platiti jer mi je u međuvremenu izdana digitalna dnevna karta", kazala je.

Dnevna karta uvedena je prije petnaestak godina kao zamjena za kaznu za neplaćeno parkiranje. Kontrolori Zagreparkinga ostavljali su nalog za plaćanje dnevne karte (kaznu, zapravo) na vjetrobranskom staklu vozila s neplaćenom pakrirališnom kartom. Zagrepčanka nije, međutim, na vjetrobranskom staklu našla taj nalog za plaćanje dnevne parkirališne karte. "Zapravo sam saznala da mi je izdana digitalna dnevna parkirališna karta tek kada sam pokušala produljiti parkiranje poutem sms-a. Prvi put sam to vidjela. Nisam znala da je uvedeno takvo pravilo", dodala je. Ona se pita hoće li ubuduće za eventualno nehotice neplaćeno parkiranje – ako zaboravi ili zakasni s plaćanjem – za to saznati tek kada na kućnu adresu stigne opomena pred ovrhu.

Zagrepčanka se objavila Zagrebparkingu, a evo što su joj odgovorili: "Od studenog 2024. godine započelo je izdavanje digitalnih dnevnih parkirališnih karata na javnim parkiralištima grada Zagreba kojima upravlja podružnica Zagrebparking. Digitalna dnevna parkirališna karta jest parkirališna karta izdana putem sustava za prepoznavanje registarskih oznaka (scan-a-car), odnosno vozila opremljenog kamerama za skeniranje registarskih oznaka kojim se provjerava valjanost parkirališnih karata vozila parkiranih na javnim parkirališnim površinama.

U slučaju da organizator parkiranja putem sustava za prepoznavanje registarskih oznaka utvrdi da korisnik nema valjanu parkirališnu kartu, korisniku će izdati digitalnu dnevnu parkirališnu kartu za isporučenu uslugu, te će istu zajedno s računom dostaviti korisniku putem elektroničke pošte ili na adresu prebivališta/boravišta vlasnika/korisnika vozila, odnosno sjedišta pravne osobe, a sve sukladno Općim uvjetima isporuke komunalne usluge parkiranja na uređenim javnim parkiralištima s naplatom. (Službeni glasnik Grada Zagreba br.34/24). U slučaju postojanja digitalne dnevne parkirališne karte, a prilikom pokušaja plaćanja usluge parkiranja, korisnika se obavještava o postojanju iste te se onemogućava daljnje plaćanje usluge parkiranja do isteka važeće digitalne dnevne parkirališne karte."

