Zagrebački vatrogasac i na ljetovanju gasi požar: 'Uniforma ide uvijek sa mnom, žena je luda radi toga'

Dok vatrena stihija i dalje prijeti ljepotama diljem Dalmacije , vatrogasci su pokazali iznimnu požrtvovnost i predanost. Čak i na svom "ljetovanju", neki od njih ne odustaju od borbe s požarima . Jedan od takvih heroja je Josip Fabijanić iz JVP Grada Zagreba, koji je podijelio svoju priču.

"Još uvijek sam ovdje na ljetovanju. Evo me! Već pet godina uniforma ide sa mnom. Moja žena je malo luda radi toga. Svaki put kad idem, kažem dečkima da će biti mirno, ali eto – ove godine nastala je ova kataklizma. No, ima tu Boga, riješit ćemo mi to," rekao je Fabijanić, koji je, iako na odmoru, odlučio pomoći u gašenju požara, prenosi Danas.hr.

Vatrogasci neumorno rade na terenu, a najteža situacija je kod Trogira te u Tučepima, na predjelima Biokova, gdje borba s plamenom traje bez prestanka. Marko Marušić iz DVD-a Brela opisuje situaciju: "Požar je kao požar – svakih stotinjak metara vidi se neki otvoreni plamen. Idemo od plamena do plamena i gasimo to." Marušić se nada da bi uz povoljne vremenske prilike požar mogao biti ugašen u nekoliko dana.

