Zadarski gradski vijećnik usred noći izletio s ceste na Dugom otoku pa mu se zapalio auto

Zadarska policija objavila je rezultate očevida nakon informacije da je noćas zapaljen automobil Natura Jadere kojeg je vozio čuvar prirode inače zadarski gradski vijećnik (HSP). Oko 02.30 sati na lokalnoj cesti LC-63136, u blizini križanja s državnom cestom DC-109 dogodila se prometna nesreća. Očevid na mjestu događaja proveli su policijski službenici Postaje prometne policije Zadar, Postaje pomorske i aerodromske policije u suradnji s kriminalističkim tehničarima Službe kriminalističke policije, policijskog službenika za protueksplozijsku zaštitu i inspektorom zaštite od požara Ravnateljstva civilne zaštite.

Prema rezultatima očevida sumnja se da je 34-godišnjak upravljao automobilom zadarskih registarskih oznaka u pravcu juga te se nepropisno kretao izvan svoje obilježene prometne trake uslijed čega silazi s kolnika te se zaustavlja na mekanoj kameno šljunčanoj površini gdje se ukopava kotačima vozila, nakon čega, u nastojanju ponovnog pokretanja vozila, dolazi do pregrijavanja i zapaljenja motora te se požar proširio na cijeli automobil koji je u potpunosti izgorio.

Vozaču je pružena liječnička pomoć u Općoj bolnici Zadar gdje su mu utvrđene lake tjelesne ozljede te su izuzeti biološki materijali radi daljnjih toksikoloških vještačenja. U daljnjem postupanju utvrđeno je kako 34-godišnjak kod sebe ne posjeduje vozačku dozvolu te da je upravljao vozilom nakon što mu je isteklo važenje vozačke dozvole.

Protiv vozača policija podnosi optužni prijedlog nadležnom sudu zbog utvrđenih prekršaja sukladno odredbama Zakona o sigurnosti prometa na cestama. Policija će o događaju izvijestiti nadležno državno odvjetništvo u Zadru.

Na svom Facebook profilu oglasio se i gradski vijećnik Mate Lukić: " Dragi prijatelji dobro sam. Fizički i ne baš. Nisam izgorio živ Bog me pomazio 2x u jednu večer. Ja sam radio svoj posao. Zna se zašto se radi po noći ljeti. Stradao sam ranije ali nitko nije dugo naišao za pomoć. Oni koji su pomogli HVALA VAM! Sad čitam da sam kriv jer sam bio u suprotnoj traci. To je uska cesta samo sa jednom trakom. Valjda mi je i istekla vozačka. Desi se svakom smrrtniku. Nisam bio u nikakvom kafiću, ni zabavi. Bio sam u službi u šumi daleko od toga. Nitko nije stradao osim mene i to je najbitnije. Sve su mi privatne stvari izgorile ali život ide dalje!Hvala vam svima koji se brinete, ne brigajte čvrst sam ja ustat ću se!", naveo je.

