Zadarska nadbiskupija o slučaju kod Benkovca: 'Svećenik je razriješen svih službi'

Zadarska nadbiskupija oglasila se o slučaju kod Benkovca gdje je navodno zbog sumnje u seksualno uznemiravanje maloljetnice priveden svećenik. - Nadležna policijska uprava obavijestila je Zadarsku nadbiskupiju da provodi izvide nad don Darkom Marušićem. Zbog delikatnosti situacije, spomenuti svećenik razriješen je svih službi u Nadbiskupiji. Da bi se osigurala daljnja pastoralna služba za vjernike u župi Perušić, Nadbiskupija je poslala trenutno slobodnog svećenika da nedjeljom služi svetu misu, dok se ne pronađe trajnije rješenje.

Zadarska nadbiskupija podupire sve istražne radnje nadležnih institucija. Svjesni da je i sâma osnovana sumnja u počinjenje kaznenog djela na štetu maloljetnika od strane svećenika uvijek težak udarac mogućim žrtvama, zajednici vjernika i cjelokupnoj Crkvi, ovim putem izražavamo svoje suosjećanje i žaljenje. Potičemo sve osobe koje su ikada pretrpjele bilo kakav oblik zlostavljanja da se jave nadležnim vlastima - istakla je ​Zadarska nadbiskupija.

Na benkovačkom području šokirani su informacijom da je priveden svećenik iz Perišića Benkovačkog zbog sumnje u seksualno uznemiravanje 16-godišnjakinje. Navodno su privođenju svjedočili i mještani uoči posljednjeg ispraćaja jednog mještanina. Gradonačelnik Benkovca Tomislav Bulić za Večernji list je potvrdio da je čuo za slučaj. - Ne znam puno o tome, a ako je istina to je svakako za osudu - rekao nam je Tomislav Bulić.

Robert Ljutić iz mjesnog odbora Perušić nam je također potvrdio da zna za slučaj. - Smatramo da to nije istina, živimo u nadi da je svećenik ok. Ja ga ne poznajem dobro, ali mi u Perišiću vjerujemo da to nije istina - rekao nam je.

