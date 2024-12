Za obnovu cijele državne željezničke infrastrukture trebat će 20 godina

Poslije godina radova danas je u Vukovaru obilježen završetak projekta "Nadogradnja i elektrifikacija željezničke pruge Vinkovci – Vukovar". Riječ o projektu vrijednome 61 milijun eura od kojih je 85 posto osigurano iz sredstava EU, dok je preostali dio osiguran iz državnog proračuna. U sklopu projekta modernizirano je i elektrificirano 19 kilometara pruge između Vinkovaca i Vukovara, čime će se trajanje putovanja vlakom između dva grada smanjiti na 20 minuta. U sklopu projekta rekonstruirani su i kolodvori Vukovar – Borovo Naselje i Vukovar, modernizirani željezničko-cestovni prijelazi ugradnjom signalno-sigurnosnih uređaja, sagrađeni razni potrebni objekti… Ova pruga od sada podržava brzine vlakova do 120 km/h, a istaknuto je i kako je njezino puštanje u promet vrlo važno za gospodarski razvoj istočnog dijela Hrvatske te za bolje i kvalitetnije prometno uključivanje Hrvatske u europski željeznički sustav.

– Trenutačno smo u velikom investicijskom ciklusu općenito u prometnu infrastrukturu i, ono što je najbitnije, budući da smo cestovnu, autocestovnu, zračnu i pomorsku infrastrukturu uglavnom izgradili, u jeku smo velikog investicijskog ciklusa u željezničku infrastrukturu. Uz ovaj završeni projekt, jedan od većih željezničkih projekata u Hrvatskoj, prošli tjedan otvorili smo i obnovljenu prugu na ulazu u Zagreb, prije toga dionicu Krapina – Zabok.

Uz europske fondove imat ćemo na raspolaganju i kredit EIB-a ukupne vrijednosti 900 milijuna eura, što će se uglavnom koristiti za obnovu lokalnih i regionalnih pruga – rekao je potpredsjednik Vlade i ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković. Dodao je kako se u isto vrijeme paralelno s tim nabavljaju i novi vlakovi te da je iz europskih sredstava nabavljen 21 vlak, a da dolaze i nova dva baterijska vlaka. Predsjednik Uprave HŽ Infrastrukture Ivan Kršić kazao je kako su modernizacija ove pruge te ostali projekti koji se pripremaju i provode na RH1 koridoru, od granice sa Slovenijom do granice sa Srbijom, važni za razvoj cijele Vukovarsko-srijemske županije i istočnog dijela Hrvatske.

– Na hrvatskoj željezničkoj infrastrukturnoj mreži gotovo da nema kilometra pruge koji nije u nekoj od faza obnove – bilo pripreme dokumentacije, natječaja za radove ili izvođenja samih radova, a u sljedećih desetak godina u obnovu i modernizaciju željezničke infrastrukture planiramo uložiti gotovo 6 milijardi eura i time ukupno obnoviti i modernizirati gotovo 1000 kilometara pruge. To je ujedno najveći investicijski ciklus ulaganja u željezničku infrastrukturu u povijesti Republike Hrvatske – rekao je Kršić. Najavio je da odmah poslije Nove godine ide raspisivanje natječaja za izvođenje radova na dionici Dugo Selo – Novska.

Kako je rekao, to je najveći projekt u željeznici, vrijedan oko 670 milijuna eura, u okviru kojeg će biti modernizirana 83 kilometra, a izgradit će se i drugi kolosijek. Osim toga, radi se i na pravcima od Zagreba prema Mađarskoj, Dugo Selo – Križevci – Koprivnica – državna granica, raspisan je natječaj za smjer prema Rijeci, Hrvatski Leskovac – Karlovac… Radi se i Podravska magistrala od Virovitice, a očekuje se uskoro i potpisivanje ugovora za dionicu od Kloštra pa do Varaždina i Čakovca. U tijeku je i ugovaranje rekonstrukcije dionice od Osijeka do Koške…

– U idućih 10 godina uložit ćemo oko 6 milijardi eura te rekonstruirati i modernizirati otprilike pola željezničke mreže. Za rekonstrukcije cijele željezničke mreže u Hrvatskoj trebat će nam 20-ak godina – rekao je Kršić. Govoreći o projektu, gradonačelnik Vukovara Ivan Penava istaknuo je kako je modernizacija ove pruge od velike važnosti za povezivanje Vukovara s Vinkovcima i ostatkom Hrvatske. – Ovaj projekt od iznimne je važnosti ponajprije zbog najveće hrvatske luke na unutarnjim vodama – Luke Vukovar – koja ima izuzetnu važnost za razvoj vukovarskoga gospodarstva, a pozicionirana je uz samu željezničku prugu. Očekujemo da će moderna željeznička infrastruktura dovesti do jačanja gospodarskog položaja Vukovara – rekao je Penava.

Iako se isticalo kako je projekt "Nadogradnja i elektrifikacija željezničke pruge Vinkovci – Vukovar" završen, samo nekoliko stotina metara od Željezničkog kolodvora, gdje su bili gosti, na željezničko-cestovnom prijelazu nije bila postavljena rampa. Tijekom prolaska vlakova tom prugom ondje promet i dalje zaustavlja prometnik tako da maše zastavicom i time zaustavlja automobile. Rampe nisu postavljene na mjesto, a i uređaji iznad tog pružnog prijelaza prekriveni su crnom vrećom.

Zaposlenici HŽ-a s kojima smo razgovarali požalili su nam se kako unatoč modernizaciji i obnovi pruge puno toga ne mogu napraviti softverski, nego moraju izaći i to obaviti ručno. Na direktan upit ministar Butković samo je kratko rekao da će sve odgovore na to dati direktor HŽ Infrastrukture te da je sve završeno. Kršić je pak na ta pitanja rekao kako se radi o uobičajenoj proceduri, odnosno da su nakon završetka građevinskih radova za puštanje svih upravljačkih i sigurnosnih procesa potrebna još dva do tri mjeseca. – To je sada sve u probnom radu, poslije čega ćemo dobiti rješenje Agencije za sigurnost željezničkog prometa i svi ti sustavi bit će pušteni u rad. To je uobičajena procedura – rekao je Kršić.

>>> VIDEO Ovo je nova 'obećana zemlja' za Hrvate: 'Posao se lako nađe, s pola plaće podmirim troškove života'