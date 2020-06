Vukas: Dosta je pametovanja i moraliziranja zločinačke organizacije HDZ-a

Glavni tajnik SDP-a Nikša Vukas rekao je u ponedjeljak kako je dosta više HDZ-ova pametovanja i moralnosti jer je riječ, kazao je, o stranci 'zločinačkoj organizaciji' osuđenoj u aferi Fimi media te da su oni zadnji koji mogu propitivati SDP-ove financije. Vukas je s konferencije za novinare Restart koalicije poručio da je HDZ stranka pravomoćno osuđena za korupciju u aferi Fimi-medija, gdje su kažnjeni sa 60 milijuna kuna, no "svojom sivom eminencijom i neovisnosti pravosuđa taj je postupak vraćen na prvostupanjski".

Naime, HDZ je uz bivšeg predsjednika stranke i premijera Ive Sanadera i ostalih optuženih u aferi Fimi media u ožujku 2014. proglašen krivim za izvlačenje novca iz državnih institucija i tvrtki preko spomenute marketinške agencije. No, u listopadu 2015 Vrhovni sud je potvrdio da su žalbe Ive Sanadera i HDZ-a, osnovane te da je presuda u cijelosti ukinuta.

Vukas je odgovorio na kritike iz HDZ-a da oni nisu primili donacije tvrtki koje su primale od države poticaje za očuvanje radnih mjesta u koronakrizi, nego su ih preusmjerili u državni proračun, dok je SDP, kazali su, takve donacije primio.

U SDP-u nikad nismo torbarili ni bunarili, nismo bili na sudu

"Mi u SDP-u nikad nismo torbarili ni bunarili, naši blaganici i tajnici nisu mijenjali iskaze, nismo bili na sudu. Imali smo jednu presudu koja je bila čudna, ali smo je odmah platili i riješili. Branko Bačić je sam rekao da je, igrom slučaja, nekoliko stotina tisuća eura pronašao u sefu. I to je zadnja stranka koja nama može reći što mi radimo“, poručio je Vukas.

Od d.o.o.-a (društava s ograničenom odgovornošću) SDP je, kazao je, dobilo ukupno 96 tisuća kuna donacija "i nije na nama da određujemo tko će dati kakvu donaciju",

Naglasio je kako je s financiranjem SDP-a sve transparentno i vidljivo na internetu.

HDZ je zadnji koji ima pravo govoriti nam o financiranju

"Bi li firme koje su ušle u sustav potpora države trebale davati donacije, vjerojatno ne bi, ali mi smo u kampanji i ja uopće te firme ne znam. Tko je donirao, donirao je i HDZ je zadnji koji ima pravo obraćati nam se“, rekao je Vukas.

Inače, Restart koalicija dosad je u kampanji primila donacije pet tvrtki koje su od države dobile poticaje, u ukupnom iznosu 41 tisuća kuna.

Komentirajući prijedlog dvoje ustavnih sudaca da se pokrene postupak ocjene ustavnosti odluka Nacionalnog stožera civilne zaštite, Vukas je kazao da nije na njima da odlučuju o tome.

Ipak, podsjetio je da je SDP cijelo vrijeme u Saboru tražio da se izglasa izvanredno stanje i donesu zakoni "kako se ne bismo doveli u ovakvu situaciju".

"Sada se Jandroković probudio nakon mjesec i pol dana i nekome će pametovati. Pa dosta je više njihovog pametovanja“, uzvratio je Vukas HDZ-u, naglasivši da su bili na vlasti i mogli su donijeti odluke vezane uz kriznu situaciju.

"A sada nama, koji imamo dva ili tri ustavna suca, postavljaju pitanja i samo pokazuju koliki su licemjeri, ustvrdio je.

Koliko god potrošimo potrošit ćemo manje od zločinačke organizacije HDZ-a

"Koliko god novaca potrošimo u kampanji, potrošit ćemo manje od zločinačke organizacije kakva je HDZ. I sada oni na kraju kampanje nama postavljaju pitanja. Ja vas pitam tko je više tu lud“, zapitao je Vukas.

Naglasio je kako je dosta više HDZ-ova pametovanja i moralnosti te pozvao pravosuđe da riješi slučaj Fimi media i 60 milijuna kuna za koje je HDZ bio kažnjen, upitavši zašto je presuda poništena i postupak vraćen u prvostupanjski.

Na HDZ-ove kritike uzvratio je porukom da "vam uvijek poruku šalje lopov". Našli su se pametovati pet dana prije izbora, kao što pametuju da će povisiti plaće, penzije, a jednako je nakaradna i Božinovićeva izjava da osobe koje uđu iz BiH ne moraju u samoizolaciju. Zašto? Zato da mogu glasati za HDZ i da se mogu vratiti doma", istaknuo je.

Vukas je ustvrdio kako U SDP-u nikome nisu dužni ni kavu, poručivši HDZ-ovcima da na SDP nitko prije tri i pol godina ne bi stavio 50 lipa, "a sada vi nama stavljate da će nama netko nešto donirati".

Donacije u utršku naše kampanje bit če ispod 5 posto

"Cjelokupne donacije u utršku naše kampanje bit će ispod 5 posto", naglasio je te prozvao glavnog tajnika HDZ-a Gordana Jandrokovića te potpredsjednika Vlade i voditelja Nacionalnog stožera da su "aferu vjetroelektrane zaustavili kada je došla do Tene Mišetić u kabinetu Plenkovića".

Predsjednik SDP-ova Savjeta za zdravstvo Danko Vrdoljak je, komentirajući najave da će Ustavni sud ocjenjivati ustavnost odluka Stožera, kazao kako su već više puta pitali jesu li odluke Stožera izvršne.

"Morat ćemo čekati odluku Ustavnog suda, a to što je Stožer cijeli u kampanji, to ne može biti. U ozbiljnoj zemlji trebamo voditi ozbiljnu politiku za dobrobit građana, ali se ovdje evidentno radi za dobrobit ljudi na određenim listama", ustvrdio je Vrdoljak i dodao kako će građani sami ocijeniti je li to korektno "jer nisu glupi".

Nebitno jesu li odluke Stožera dobre ili loše, nego jesu li oni izvršna vlast

"Nebitno je jesu li odluke Stožera bile dobre ili loše, pitanje je jesu li izvršna vlast", kazao je i dodao kako nije na njemu da govori jesu li te odluke bile ustavne.

Predsjednik SDP-ova Savjeta za gospodarstvo Josip Tica opovrgnuo je Vladine podatke o zaposlenosti, istaknuvši kako je prema podacima Državnog zavoda za statistiku nezaposlenost veća 35,5 posto, a zaposlenost manja za 50 tisuća ljudi od siječnja.

Potpredsjednik stranke Boris Lalovac već ovoga ljeta očekuje potpuni kolaps javnih financija i tvrde da u SDP_u žele znati stanje javnih financija i likvidnosti. "Od Vlade očekujemo da u srijedu objavi stanje deficita i način na koji misle zatvoriti primopredaju vlasti", poručio je Lalovac.