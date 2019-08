Vučić: Srbi imaju nježne uši i ne vole slušati realnost, već mitove

– Nije važna politička cijena koju morate platiti, jer ljudi u našoj zemlji imaju prilično nježne uši i ne vole slušati one stvari koje imaju veze s realnošću, već više ono što ima veze s mitovima – kazao je jučer srpski predsjednik Aleksandar Vučić nakon sastanka s američkim državnim tajnikom Mikeom Pompeom, ističući kako od odnosa Srba i Albanca, kao „dva najveća naroda na zapadnom Balkanu, ovisi budućnost regije“.

Uvjet za dijalog – carine

Izjavu predsjednika Vučića analitičari su okarakterizirali kao potporu Trumpove administracije podjeli Kosova i kao jedini kompromis za rješavanje kosovskog pitanja. Vučićeva izjava bila je usmjerena prema Srpskoj pravoslavnoj crkvi i radikalima koji uopće ne žele razgovarati o ideji podjele Kosova, koje je već odavno neovisna država.

Već prije Vučić je za razgraničenje s Kosovom dobio snažnu potporu francuskog predsjednika Emmanuela Macrona. Vučić vjeruje da će se dijalog između Beograda i Prištine nastaviti najkasnije početkom prosinca, ovisno o rješenju političke krize na Kosovu koja je nastala ostavkom premijera Ramusha Haradinaja. Međutim, Vučić je, za bilo kakav dijalog, postavio uvjet Prištini – ukidanje carinskih pristojbi na robu iz Srbije.

A Mike Pompeo na Twitteru je samo napisao: „Produktivan ručak s predsjednikom Srbije o dijalogu Kosova i Srbije i pridruživanju Srbije EU. Normalizacija odnosa s Kosovom ojačat će stabilnost i prosperitet za Srbiju, zapadni Balkan i transatlantsku zajednicu“.

SAD i Zapad pokušavaju na sve načine izbjeći izbore na Kosovu jer vjeruju da bi oni dodatno destabilizirali regiju. Zbog toga je savjetnik za nacionalnu sigurnost Bijele kuće John Bolton odgodio svoj posjet Kosovu radeći time politički pritisak na predsjednika Kosova Hashima Thaçija da ponovno formira vladu bez izlaska na izbore. Međutim, za sada je to nemoguća misija. Do sada su Thaçijevu ponudu za premijersku fotelju odbili aktualni kosovski ministar vanjskih poslova i čelnik Alijanse za Novo Kosovo Behgjet Pacoli i predsjednik Skupštine Kadri Veseli, što dokazuje da će mu biti teško izbjeći izbore. SAD i EU ne žele nove izbore s obzirom na to da je svoju kandidaturu najavio i Ramush Haradinaj. Bude li on ponovno izabran, Kosovo će ponovno ući u politički vrtlog jer i EU i SAD smatraju da jedini koji koči konačni sporazum između Prištine i Beograda je upravo Ramush Haradinaj.

Raspuštanje parlamenta

Danas će se raspravljati o raspuštanju kosovskog parlamenta te raspisivanju izbora. Iako su nominalno sve političke stranke za nove izbore, do sada su samo Socijaldemokratska stranka i Samoopredjeljenje, s ukupno 31 potpisom, predale potpise za raspuštanje parlamenta.