Vučić tvrdi da Srbija ima potporu SAD-a u rješavanju spora s Kosovom

Beograd ima potporu Washingtona u nastojanju da Priština ukine carinske pristojbe na robu iz Srbije kako bi započeo otvoreni politički dijalog s kosovskom Albancima, izjavio je srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić poslije sastanka s američkim državnim tajnikom Mikeom Pompeom u utorak u New Yorku.

Vučić je u izjavi dopisniku Radio-televizije Srbije (RTS) iz SAD-a rekao kako je „američku administraciju zamolio da pokuša, iako je to i do sada činila, da još snažnije utječe na kosovsko-metohijske Albance da ukinu pristojbe koje su nam nametnute prije skoro godinu dana“.

„Po tom pitanju nema sumnje da imamo američku potporu, jer i oni misle kako je važno nastaviti dijalog Beograda i Prištine, da bismo mogli na svaki način i po svaku cijenu sačuvati i zadržati mir, gledati u budućnost i unapređivati našu ekonomiju“, istaknuo je Vučić.

On je, nakon jednoipolsatnog razgovora s američkim državnim tajnikom, rekao kako „obično nakon važnih sastanaka nema velikih vijesti“, te da je „Pompeo vrlo ozbiljan, odgovoran čovjek i želio je čuti što je to što Srbija misli o rješavanju kosovskog problema“.

Vučić je, kako navodi, govorio i o „važnosti zaštite sakralnih objekata“, poglavito pravoslavnih crkava i manastira na Kosovu.

On je američkom državnom tajniku ukazao i da je „Srbija spremna, bez obzira na unutarnju političku agendu, bez obzira što to ne donosi političke poene nikome iz vlasti u središnjoj Srbiji, čim se pristojbe ukinu, krenuti u otvoreni politički dijalog s Albancima“.

„Dakle, nije važna politička cijena koju morate platiti, jer ljudi u našoj zemlji imaju prilično nježne uši i ne vole slušati one stvari koje imaju veze s realnošću, već više ono što ima veze s mitovima“, rekao je Vučić za RTS, komentirajući svoj današnji razgovor tijekom radnog ručka s državnim tajnikom SAD-a.

Po Vučićevoj ocjeni, od odnosa Srba i Albanca, kao „dva najveća naroda na zapadnom Balkanu, ovisi budućnost regije“.

„Čim prije pronađemo dogovor, osigurat ćemo ljudima budućnost“, istaknuo je Vučić, navodeći kako je „zadovoljan i zbog činjenice“ kako je ono što je govorio „izazvalo pozornost tajnika Pompea".

„Vjerujem da će se Amerika još snažnije željeti uključiti na različite načine u rješavanje problema u regiji iz koje mi dolazimo“, rekao je za RTS Vučić.

Američki državni tajnik poslije sastanka poslao je poruku na svom Twitteru da je sa srbijanskim šefom države imao „produktivan ručak“ i razgovore o Kosovu i eurointegracijama Srbije.

Productive lunch with Serbian President @avucic on Kosovo-Serbia Dialogue and Serbia’s EU accession. Normalizing relations with Kosovo will strengthen stability and prosperity for Serbia, the #WesternBalkans, and the Transatlantic community. pic.twitter.com/8OpxkRz34o