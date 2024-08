Vučić prekinuo prijenos Olimpijskih igara: Svojim izvanrednim obraćanjem neke je i uvrijedio

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izvanredno se sinoć, u kasnim večernjim satima, uključio u program Radiotelevizije Srbije, dok su građani gledali Olimpijske igre. On se javio kako bi javnosti govorio o tome kako napreduju radovi na dječjoj bolnici "Tiršova 2" koja je trebala biti izgrađena prije dvije godine. Osim toga, kazao je kako nitko o djeci ne brine kao on i njegova vlast te da građane čeka katastrofa ako netko umjesto njega dođe na vlast.

Nakon što je govorio o dječjoj bolnici, Vučić je prešao na temu litija. Kazao je da on nikome nije ništa obećao pa je opleo i po košarkaškom treneru Dušku Vujoševiću. "Politika je jedno, sport je drugo. Možeš psovati koliko hoćeš, samo nemoj lagati. Nemamo gdje drugo kopati litij jer ga nema. Volio bih da ga ima, ali ga nema. Ima ga u Loznici na tom komadu zemlje", naveo je.

Uz to, Nova.rs prenosi kako je Vučić ponovio da je on najveća žrtva i meta, ali i kako je hrabar i pošten za razliku od nekih stručnjaka koje spominje u svojim javnim nastupima, ali ne imenuje. "Razumijem zašto me toliko mrze i zašto traže moju glavu. Slušam ove stručnjake koji ništa na svijetu ne vole osim novca. Svaki drugi dan su u Vladi Srbije i zovu me i traže novac".

"Ja sam pošten, nikada ništa nisam uzeo, a ovi drugi jesu", kazao je te nastavio: "Nismo svi isti. Ja nisam uzeo desetke ili stotine milijuna eura od ove zemlje, a neki od vas jesu. A nemoj da vam pričam o prodaji zemlje u Loznici i okolici. A ja pritom nisam ništa rekao, ni da će biti, ni da neće, već da ćemo istraživati".

Govorio je i o liječenu tzv. djece leptira pa je uvrijedio sve oni koji su sudjelovali u akcijama prikupljanja pomoći za bolesnu djecu, dodaje Nova.rs. "To košta 600.000 eura za jedno dijete, a ima djece za koju smo izdvojili i dva milijuna eura. I sve je to država Srbija uvijek radila, sve to što pričate kako se skuplja okolo i naokolo, uglavnom nitko ništa nije skupio", rekao je Vučić.

Mnogi njegovi komentari izazvali su burne reakcije na društvenim mrežama. Primjerice, jedna je osoba kritizirala njegovu izjavu oko prikupljanja humanitarne pomoći te navela: "Ne mogu vjerovati da je ovo izgovorio".