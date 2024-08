Vulin unatoč zabrani stigao u BiH, poistovjetio Hrvate s ustašama: 'Dobro znaju što su radili'

Potpredsjednik srbijanske vlade Aleksandar Vulin poistovjetio je u utorak Hrvate s ustašama u mjestu Prebilovcima kod Čapljine kamo je stigao unatoč tome što su mu dan ranije vlasti BiH zabranile dolazak helikopterom na manifestaciju posvećenu stradanju Srba u II. svjetskom ratu.

"Danas smo se ovdje okupili ne da utječemo na savjest ustaša i ne da ih podsjećamo što su radili, jer oni to dobro znaju", rekao je Vulin u izjavi za medije. "Mi smo danas ovdje zbog Srba i da se podsjetimo s čime su se suočavali naši preci, da se to ne bi ponovilo ni nama ni budućim generacijama. Ako srpski narod bude jak i jedinstven to se više nikada neće ponoviti", rekao je Vulin.

Prebilovce je nazvao svetim mjestom srpskog naroda. Po podacima srpske strane u ljeto 1941. pripadnici ustaških postrojbi su pobili više od 800 civila u selu Prebilovcima kod Čapljine. Na tome je mjestu izgrađena kapelica s imenima svih stradalih.

U ponedjeljak navečer ministar vanjskih i europskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković zabranio je dolazak helikoptera kojim je Vulin trebao doputovati kako bi nazočio obilježavanju 83. godišnjice zločina nad srpskim civilima u Prebilovcima. Pojasnio je tu odluku time da je Vulin "dokazani remetilački faktor". On je svejedno u utorak stigao u Prebilovce, a Konakovićev potez je nazvao "'malim nestašlukom koji je trajao jednu noć".

