Vučić otkrio detalje razgovora s Putinom: 'Dugo se poznajemo. Neću prihvatiti da ga zovu Hitlerom i luđakom'

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić dao je svoj prvi intervju za RTS nakon pobjede u prvom krugu predsjedničkih izbora.

S Putinom je dugo razgovarao, kazao je, a glavne teme bile su plin, nafta te situacija u Ukrajini.

- Dugo se poznajemo i ja neću i ne mogu prihvatiti to što ga nazivaju Hitlerom ili luđakom i histerikom. On to nije, on je stabilan i racionalan. Drugo je slažete li se vi sa svim konstatacijama. Htio me informirati oko situacije o Ukrajini - objasnio je Vučić.

- Rekao sam mu da mi ne mora govoriti da sam ja predstavnik i predsjednik male zemlje koja ne misli da bi trebala odlučivati ​​o sudbini svijeta, jer mi smo mala, napadnuta država koja zna za sankcije - kazao je.

- Postigli smo suglasnost i to je važno za Srbiju. Rekao mi je da situacija u Ukrajini ide po njegovom planu - objasnio je.

Istaknuo je da je Srbija u nemogućem položaju.

- Mi smo vojno, ali ne politički, neutralna država, mi smo na europskom putu - kazao je.

Srbija je na Općoj skupštini UN-a glasovala za rezoluciju kojom se Rusija izbacuje iz Vijeća za ljudska prava, za što je rekao da je bio velik pritisak.

- Ne možete shvatiti koliki je bezobrazluk onih koji prijete ovoj zemlji, a suština je da oni žele slomiti slobodarski duh Srbije i sposobnost samostalnog odlučivanja. Vjerujte da je to nemoguća pozicija, a mi i dalje držimo i čuvamo svoju državu, a investitori nam se još najavljuju - dodao je.

