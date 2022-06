Vučić: Dugo nisam vidio ovakvu histeriju. Ovo je iživljavanje na nama

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić oglasio se nakon što je objavljeno kako je otkazan posjet ruskog ministra vanjskih poslova Sergeja Lavrova Beogradu.

- Nisam iznenađen. Ja sam govorio i prije da očekujem komplikacije. U dijelu naše javnosti postoji ta skepsa. Oni ne žele čuti što im se govori. Mi smo iz dana u dan pratili situaciju, rute itd. Naravno da morate izraziti nezadovoljstvo. Nezadovoljan sam cijelokupnom atmosferom oko dolaska Sergeja Lavrova u Srbiju. Tu količinu histerije prema tako jednoj maloj zemlji dugo, dugo nisam vidio. Traženo nam je da otkažemo gostoprimstvo - kazao je Vučić i dodao:

- Ne mislim da je to moja osobna hrabrost, već da je to jedan racionalan put u Europi gde nije lako čuti glas razuma i dijaloga. Kada govorim o tome, nije to pitanje sticanja ili gubljenja poena. Mi moramo svoju zemlju sačuavati. Pogledajte sve iz okruženja, njihove medije, pola europskih medija... Nama je u zemlju stigao veliki broj novinara stranih medija da bi napravili sliku Lavrova i Vučića - rekao je Vučić, prenosi Blic.rs.

Ta mala zemlja ne smije postojati, smatra Vučić, misleći na Srbiju.

- Ta histerija je pokazala šta oni žele. Vide da Rusiji ne mogu ništa. I onda dođe do toga da se iživljavaju na jednoj maloj zemlji - kazao je.

Vučić je istaknuo da su Srbija i Rusija tradicionalno prijatelji.

- Što se tiče našeg odnosa o Rusiji, mi smo tradicionalni prijatelji, ali smo osudili upad na Ukrajinu. Neću kao predsjednik države osuditi Dostojevskog. A što čitate, ako ne čitate to? Jel ta histerija otišla toliko daleko? Hajde, recite mi ko je bolji pisac od Dostojevskog - kazao je Vučić i dodao:

- Htio sam pitati Lavrova, kada možemo da dobijemo bolji protupožarni helikopter. Ali ne smijem pitati. Da vas pitam nešto - kako je to Vučić zlikovac? Hoćete to reći članicama NATO? Oni imaju 20 puta više letova. Izgleda da možete samo to da radite maloj Srbiji - naveo je predsjednik.

