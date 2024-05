Rusi greškom bombardirali vlastiti teritorij. Nije im prvi put

Ruske okupacijske trupe greškom su bacile četiri bombe na vlastito selo u blizini ukrajinske granice, piše Newsweek pozivajući se na lokalne medije. Čini se da to nije prvi put da se to Rusiji dogodilo. Četiri ruske krstareće bombe namijenjene napadima na ukrajinsku regiju Harkiv završile su bačene na Šebekino u Rusiji. Ovo mjesto nalazi se u ranjivoj ruskoj regiji Belgorod koja graniči s Ukrajinom, objavila je u ponedjeljak nezavisna ruska novinska kuća Astra na svom Telegram kanalu. Nema izvještaja o žrtvama, ali navodi se kako je oštećena fasada stambene zgrade.

Newsweek nije mogao neovisno potvrditi izvješće i kontaktirao je rusko Ministarstvo obrane za dodatni komentar. Kremlj nije komentirao prijavljeni incident. Područje Belgoroda redovito koriste moskovske snage za lansiranje napada na Ukrajinu, a u njemu se nalazi nekoliko ruskih vojnih baza i poligona koje Kijev zna napadati. Regiju su nedavno potresle gotovo svakodnevne eksplozije dok se rat ruskog predsjednika Vladimira Putina prelijevao preko granice.

Russia's Air Force dropped 4 more glide bombs over 2 days on their own territory in the border town of Shebekino. FAB-500kg & FAB-250kg variants. pic.twitter.com/R0BR11yvCr