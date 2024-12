Vučić o eksploziji na Kosovu: 'Dogodio se pokušaj žestokog hibridnog napada na našu zemlju'

Srpski predsjednik Aleksandar Vučić obratio se javnosti nakon eksplozije kanala za dovod vode u dvije termoelektrane koje generiraju gotovo svu električnu energiju na Kosovu. Podsjetimo, kosovski premijer Albin Kurti jučer je proglasio taj događaj "terorističkim činom" Srbije. Kosovski ministar unutarnjih poslova Xhelal Svecla objavio je i kako je tamošnja policija uhitila osam osoba, a pritom pripisujući odgovornost Beogradu.

-Jučer se dogodio pokušaj velikog i žestokog hibridnog napada na našu zemlju. Pošto smo pažljivo pratili sve što su obznanjivali prištinski službenici njihovi sponzori, nismo mogli čuti mnogo činjenica. Ja ću vam navesti što su sve slagali, izložit ću vam činjenice, što su posljedice i što će Srbija učiniti'- obznanio je Vučić na konferenciji za novinare u zgradi Generalnog sekretarijata predsjednika Republike na Andrićevom vencu, prenosi Blic.

Vučić je istakuo kako je oko 19 sati odjeknula eksplozija u Općini Zubin Potok, u blizini lokacije na kojoj se nalazi kanal. Ubrzo su na to područje stigli pripadnici tzv. kosovske policije, dodao je, te je održana je sjednica Nacionalnog savjeta za sigurnost samozvane države Kosovo, na kojoj je zaključeno da je eksplozija navodni teroristički napad, koji su organizirali Srbija i Rusija.

-Zašto smo mi tako mirni i zašto ćemo mi inzistirati na ovom slučaju? Oni su optužili da iza ovoga stoje Beograd i Srbija. Ne postoji nijedna stvar da pokažete i dokažete ako nešto ne postoji. Istraga će pokazati konačno tko je naredio, mi imamo saznanja i tko je bio neposredni izvršitelj. Otvoreni smo za suradnju sa svima, s KFOR-om, EULEX-om. Apsolutno smo otvoreni za razgovor što se sve dogodilo- rekao je Vučić.

Istaknuo je kako neće reći da je kosovski premijer naredio napad, ali da će istraga pokazati tko je odgovoran. te je ustvrdio kako se provodi istraga te već postoje određena saznanja o tome tko bi mogao biti počinitelj. Kazao je da su privedeni Miloš Vučinić i Aleksandar Mihajlović.

-Onda su saznali da je čovjek bio na nekom svinjokolju, dobili su i fotografije, čovjek pravio kobasice. Pa su ga morali pustiti. Ozbiljan teroristički akt nad svinjama u Zubinom Potoku. Onda su uhapsili Igora Dimovića i Miloša Vićentijevića. Oni su pušteni na slobodu. Onda su priveli Jovicu i Dragišu Vićentijevića. Tvrde da su tamo pronašli veću količinu ubojitih sredstava, gdje su dovezli i kamion da prevezu stvari. Tu su one čuvene uniforme sa slika. Onda su uhapsili Marka i Nikolu Drnovšeka. Kod njih su pronašli majicu, na kojoj piše 'Nema predaje'. U selu Prevlaka su u kući lovca pronašli lovačku pušku, zamislite molim vas. Onda je patrola zaustavila čamac u kojem se nalazio potpukovnik Goran Stojanović. To je ta velika drama, čovjek pecao ribu na jezeru, upecao je dvije ribe, one su spašene, nisu uzete kao dokazni materijal, a on je pušten- izjavio je Vučić.

U obraćanju javnosti srpski se predsjednik zahvalio Grenellu i Orbanu jer, kako kaže, nisu skakali na prvu loptu, kao i na korektnosti ministrima vanjskih poslova Francuske i Njemačke. Napomenuo je da ako je neko od Srba sudjelovao u incidentu na Kosovu, bit će uhapšen i procesuiran.

-Navest ću vam kakvo je ludilo u njihovim medijima. Kažu konfiscirana je znatna količina oružja, ali samo nema veze s ovim što se dogodilo tamo. Kažu uhapšeni su Nemanja Galjak i Marko Vićentijević. Kažu pronađene su puške, 100 metaka, vojne uniforme... Nemanja Galjak je na slobodi, a Marko Vićentijević nije ni uhapšen. Oni više ne znaju koga su uhitili. Još od 1985. godine postoji ideja da mi možemo skrenuti tok Ibra, i oni ostaju bez Gazivoda. Ja sam bio protiv toga uvijek, nisam želio da mi koristimo prirodu za politiku. Pa mi smo im davali struju. Ne treba nam terorizam, već jedna administrativna odluka i dva mjeseca posla, ali ja sam bio protiv toga- poručio je.