Osuđeni čelnici VSO-e, generali Grdić i Preost, na po dvije godine i 10 mjeseci zatvora

Vrhovni sud pravomoćno je osudio bivšeg ravnatelja VSOA-e general-pukovnika Darka Grdića i njegova zamjenika brigadnog generala Ognjena Preosta na jedinstvenu kaznu od dvije godine i deset mjeseci zatvora. Tajniku kabineta ravnatelja VSOA-e pukovniku Zdeslavu Ivankoviću i zaposleniku VSOA-e Denisu Lukiniću potvrđene su uvjetne osude od, prvome 10 i drugome 11 mjeseci zatvora, uz rok provjeravanja prvome od tri, te drugome od četiri godine. Potvrđena je i oslobađajuća presuda Tiboru Miji Kuljaniću.

Grdić je obvezan Republici Hrvatskoj naknaditi štetu od 1,56 milijuna kuna, Preost 3.032.800 kuna, te Lukinić 199.000 kuna. Vrhovni sud nije objavio cjelovitu presudu s obzirom da je javnost bila isključena i s rasprave na Županijskom sudu u Zagrebu, a i na sjednici VS-a, radi zaštite sigurnosti i obrane RH.

Prvostupanjska presuda djelomično je izmijenjena u pravnoj oznaci i kazni u odnosu na dvojicu prvooptuženih.

Osude su izrečene jer su u vojnoj sigurnosno-obavještajnoj agenciji iskoristili svoj položaj i ovlast protupropisno raspolažući sredstvima za posebne namjene i neosnovanim odobravanjem isplata. Ravnatelj VSOA-e Grdić i zamjenik Preost neosnovano su odobravali isplate jedan drugome za osobne potrebe, te i tajniku kabineta ravnatelja agencije, te višem stručnom referentu u kabinetu ravnatelja agencije. Tako je za Republiku Hrvatsku nastala šteta od najmanje 4.973.800 kuna.

Za petooptuženog načelnika odsjeka je potvrđena oslobađajuća presuda u odnosu na optužbu da je preuzeo 1.522.000 kuna koje su mu odobrili čelnici VSOA-e, pa da je dio dao ravnatelju, a 42.500 zadržao za sebe. VS je potvrdio kako nije jasno dokazano da je petooptuženi 42.500 zadržao za sebe, već samo da je koristio za operativni rad.

Preinaka presude za Grdića i Preosta odnosi se na osudu da su 2012. naložili uništavanje operativne dokumentacije za posebne namjene, kako bi prikrili protuzakonito prisvojeni novac. VS je zaključio da je prvostupanjski sud postupanje optuženika pogrešno pravno označio prema važećem Kaznenom zakonu (koji je u primjeni od 2013.). Zlouporaba položaja i ovlasti predviđena je i u Kaznenom zakonu koji je prije bio na snazi. Dakle, postoji pravni kontinuitet između tih djela, ali je prijašnji Kazneni zakon blaži zakon pa ga zato treba primijeniti. Zato je preinačena prvostupanjska presuda u pravnoj oznaci za to kazneno djelo zlouporabe položaja i ovlasti, obrazložio je VS u objavi o presudi.

Vrhovni sud smatra da je prvom i drugom optuženiku pravilno olakotnim cijenjena dosadašnja neosuđivanost te sudioništvo u Domovinskom ratu, za što su i odlikovani. Otegotnim je cijenjeno što su kaznena djela počinili kao najviše rangirane službene osobe u agenciji i nastala je značajna šteta.

Trećem optuženiku je olakotnim cijenjeno iskreno priznanje i prijašnja neosuđivanost. Otac je maloljetnog djeteta. Protupravnu korist je vratio. I četvrtooptuženi dosad nije osuđivan te ima maloljetno dijete. Sudionik je Domovinskog rata na raznim ratištima, bio je ranjen i odlikovan šest puta. Sudjelovao je u vojnoj misiji u Afganistanu. Za trećeg i četvrtog optuženika riječ je o posebno olakotnim okolnostima koje opravdavaju primjenu ublažavanja zakonom propisane kazne, navodi VS.

