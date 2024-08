Vraćaju se velike vrućine: Temperature će već ovoga tjedna biti blizu 40 °C

Sutra će prevladavati sunčano vrijeme, a uz jači razvoj oblaka poslijepodne su mogući lokalni pljuskovi, ponajprije u Gorskom kotaru i Lici. Vjetar će biti slab do umjeren sjeveroistočni i sjeverozapadni. Na Jadranu će u noći i ujutro puhati slaba do umjerena bura, podno Velebita i jaka, danju umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Najniža jutarnja temperatura bit će od 16 do 21, na Jadranu od 23 do 28 °C. Najviša dnevna uglavnom između 30 i 35 °C, navodi u vremenskoj prognozi Državni hidrometeorološki zavod (DHMZ).

Za petak je izdano nekoliko upozorenja. Narančasto, koje vrijeme opisuje kao opasno, izdano je zbog toplinskog vala za riječku, splitsku i dubrovačku regiju. "Budite spremni na pojavu zdravstvenog rizika zbog vrućine i visokih temperatura kod osjetljive populacije, ponajprije starijih i male djece. Slušajte i postupajte prema savjetima danima od strane nadležnih službi", navodi DHMZ. Uz to, zbog iznimno visoke temperature žuto upozorenje izdano je za kninsku regiju. Također, žuto upozorenje izdano je zbog vjetra za Kvarner i Kvarnerić te Velebitski kanal.

Meteorolog Zoran Vakula istaknuo je za HRT kako ćemo do Velike Gospe imati novi val vrućine te kako će u unutrašnjosti Dalmaciji od vikenda biti i blizu 40 °C. Uz to, naveo je kako će na Jadranu i noće biti tople. "Prilagodimo se jer - željeli ili ne - i početkom druge polovine kolovoza imat ćemo iznadprosječnu toplinu, osobito u južnijim krajevima i vrućinu, barem prema trenutačnim, vrlo vjerojatnim dugoročnijim prognozama", istaknuo je Vakula.