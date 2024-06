Vozite bosonogi ili s japankama? U nekim europskim zemljama dijele se kazne, a evo kako je u Hrvatskoj

Pravi ljetni dani su pred nama, a ako ste pomislili voziti automobil s japankama ili bosonogi - razmislite još jednom! Naime, osim što to nije dobro rješenje za prometnu sigurnost u nekim zemljama vam prijeti i kazna. Mnogi vozači su skloni voziti u japanke ili čak bosonogi, no stručnjaci upozoravaju da to može biti opasno za prometnu sigurnost. Kod otvorenih cipela kao što su japanke, papuče ili sandale postoji opasnost da se pedala zaglavi između cipele i stopala vozača, što može prouzročiti ozbiljne nesreće . Europski autoklubovi proveli su istraživanje prometnih pravila u različitim državama i prikupili su informacije o kažnjavanju takve vožnje, piše HAK .

U Belgiji, Bosni i Hercegovini, Danskoj, Finskoj i Luksemburgu nema posebnih pravila o obući za vožnju ili bosonogoj vožnji, što znači da je sve dopušteno. U Češkoj Republici, vozači osobnih vozila nisu posebno definirani, dok vozači gospodarskih vozila moraju imati cipele dok voze. Italija nema specifičnih pravila, ali vozači bi trebali biti svjesni da neadekvatna obuća može utjecati na isplatu osiguranja u slučaju prometne nesreće. Njemačka preporučuje izbjegavanje japanaka, sandala i natikača koje nisu čvrsto pričvršćene, te vožnju bosonog. Kazna nije definirana, ali može rezultirati gubitkom prava iz osiguranja ako se dokaže da je obuća bila faktor u nesreći.

U Španjolskoj je zabranjeno voziti s japanke ili bosonog, a kazna iznosi 80 eura. U Sloveniji nema izričite zabrane, no vozače mogu upozoriti da koriste čvršću obuću. Mađarska nema zakonskih propisa, ali vozači mogu biti smatrani odgovornim za nesreću ako nisu imali odgovarajuću obuću. Nizozemska nema specifičnih pravila, ali obuća može biti faktor u procjeni krivnje u slučaju nesreće. U Austriji ne postoje kazne za vožnju u japanke ili bosonog, ali može doći do pravnih posljedica ako se utvrdi da je drugačija obuća mogla spriječiti nesreću. Velika Britanija ne propisuje specifično japanke ili bosonogoj vožnju, ali vozači su dužni imati obuću koja omogućuje sigurnu vožnju, inače mogu biti kažnjeni.

U Hrvatskoj nema specifičnih pravila, ali je preporučljivo koristiti odgovarajuću obuću zbog brzine reakcije i sigurnosti. Sigurnost bi uvijek trebala biti prioritet, bez obzira na ljetne udobnosti koje pružaju japanke ili papuče. Različite zemlje imaju različite zakone, ali vozači bi trebali biti svjesni rizika koje neadekvatna obuća može donijeti. Istraživanja autoklubova pokazuju da je vrijeme reakcije sporije, a sila kočenja slabija u japanke ili bosonogi, što može biti presudno u prometu, upozoravaju iz HAK-a.

