Vlajčić dobio jednoglasnu podršku koalicijskih partnera

Kandidat Domovinskog pokreta za novog ministra poljoprivrede David Vlajčić, trenutačno državni tajnik u Ministarstvu graditeljstva, u utorak je na sastanku parlamentarne većine dobio jednoglasnu potporu koalicijskih partnera za obnašanje nove funkcije.

Nakon sastanka nije bilo konferencije za novinare, no Ivan Kukavica iz Domovinskog pokreta potvrdio je kako je Vlajčić dobio jednoglasnu potporu koalicijskih partnera. - Dobio je potporu svih koalicijskih partnera. Danas je predstavljen svima i manje-više očekujemo da će to proći u redu - rekao je Kukavica u izjavi za medije nakon sastanka u Banskim dvorima. Dodao je kako bi Vlajčić u četvrtak trebao biti predstavljen saborskom Odboru za poljoprivredu, a u petak bi trebao biti izglasan u Saboru. Također je rekao kako je većina stabilna i da sve ide po planu.

Predsjednik Domovinskog pokreta Ivan Penava potvrdio je kako bi u petak trebala biti završena priča oko izbora novog ministra. - Mislim da su potrebna brza rješenja, nemamo vremena čekati, pogotovo kada ne dvojimo puno oko kvalitete kadra. Što prije gospodin Vlajčić preuzme resor, prije će doći do rješavanja problematike koja čeka da je se riješi - rekao je Penava. Također je potvrdio kako će Vlajčić biti i potpredsjednik Vlade, kao što je to bio bivši ministar Josip Dabro. Upitan je li bilo govora o čelnoj poziciji u Hrvatskim šumama na kojoj je trenutačno Nediljko Dujić, Penava je odgovorio kako s partnerima u Vladi razgovaraju o svoj problematici koja postoji. - Pretresamo sve teme, tako to mora biti - dodao je.

Upitan je li točno da Dabro traži smjenu Dujića do petka kako bi nastavio podržavati vladajuću većinu iz Sabora, Penava je poručio kako "DP ne uvjetuje ništa". - Zajedno nam je u cilju, s našim partnerima, postići što je moguće bolja kadrovska rješenja i omogućiti svim tvrtkama i cijelom sustavu da što bolje funkcionira. To su nekakve točke o kojima razgovaramo - rekao je. Također je rekao kako nije čuo Dabrinu izjavu. - Ne znam gdje je to rekao. Koliko god sam čuo, Dabro je na tragu politike koje zastupa DP - ustvrdio je Penava, izrazivši očekivanje da će sve ono što će Dabro činiti ubuduće, biti na tragu dogovora unutar DP-a i koalicije.

Potpredsjednik Kluba zastupnika nacionalnih manjina Armin Hodžić također je potvrdio kako Vlajčić ima potporu svih partnera. Istaknuo je kako s Vlajčićem dobro surađivao dok je obavljao dužnost kao državni tajnik te da je bio susretljiv i operativan pa smatra kako nema razloga da ne bude i dobar ministar poljoprivrede.

Predsjednik HSLS-a Dario Hrebak rekao je kako svakome treba pružiti priliku i kako će HSLS podržati izbor novog ministra. - Domovinski pokret je preuzeo odgovornost za resor poljoprivrede. Oni smatraju da je on najbolji kandidat za ovu poziciju. Preuzeli su najveću odgovornost, predložili su kandidata za kojeg se, koliko vidim, ne vežu nikakve afere - naveo je. Hrebak je rekao kako na sastanku nije bilo riječi o kadroviranju unutar Hrvatskih šuma. - Ako se HDZ i DP tako dogovaraju okej, ali što se mene tiče, mislim da se ne bi trebale državne tvrtke na takav način dogovarati - dodao je.