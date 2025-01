Budući ministar poljoprivrede primao dječji doplatak, a bio je 3.500 eura iznad granice dopuštenog? 'Sve ću vratiti'

Nasljednik Josipa Dabre na mjestu ministra poljoprivrede, DP-ovac David Vlajčić, cijele je prošle godine primao dječji doplatak u iznosu od 159 eura mjesečno, iako su njegova supruga i on imali primanja iznad cenzusa na kojeg vrijedi pravo na ovu naknadu, pišu 24sata. Vlajčić je na mjestu državnog tajnika primao više od 4.227 eura mjesečno, dok supruga kao pročelnica u Vukovaru zarađuje 2.391 eura - ukupno 3.500 eura više no što je dozvoljeno u peteročlanoj obitelji.

Naime, početkom prošle godine, kada je podnio zahtjev, Vlajčić i supruga imali su pravo na dječji doplatak, no nakon toga nije prijavio promjene u prihodima, zbog čega će cijeli iznos morati sada vratiti. S obzirom da je on u 2023., godina na temelju koje se računao doplatak, imao plaću od 1.443 eura kao direktor tvrtke Vukovarska poslovna zona, a njegova supruga primala je te godine umanjenu plaću zbog porodiljnog dopusta, obitelj je imala pravo na taj iznos zbog troje djece.

Međutim, supruga se s porodiljnog vratila oko ožujka, a Vlajčić je uz to i u srpnju došao do pozicije državnog tajnika, što je obitelji značajno povisilo prihode - promjena koju su morali prijaviti u HZMO-u, no to nisu učinili. S obzirom da pravila nalažu da obitelj onda cjelogodišnji dječji doplatak moraju vratiti, iz Domovinskog pokreta neslužbeno navode kako će Vlajčić to i učiniti jer se radilo o pogrešci te ''nije bilo namjere zaobilaziti pravila''. Uz to, nakon što su 24sata objavila tekst, Vlajčić je potvrdio kako je osobno podnio zahtjev za obustavu isplate te zatražio od HZMO-a točan iznos kojeg mora vratiti. Uplatu će izvršiti čim dobije točan izračun,

>> FOTO Milanović je najavio vojni mimohod: Pogledajte kako je to izgledalo u Zagrebu prije 10 godina