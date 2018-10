Vlada odbila prijedlog za opoziv Kujundžića: 'Pokazali su da slabije razumiju'

Vlada je danas na sjednici usvojila očitovanje Saboru kojim odbija oporbeni prijedlog za pokretanje pitanja povjerenja ministru zdravstva Milanu Kujundžiću, što je predložio 31 zastupnik.

Premijer Andrej Plenković je rekao da su to uglavnom zastupnici iz Mosta, SDP-a, Živog zida i nekih drugih manjih stranaka te jedan zastupnik HSS-a.

- Riječ je o nizu od 26 točaka koje su pripremili kao razloge za iskazivanje nepovjerenja. Mi smo kao Vlada pripremili očitovanje na ovaj zahtjev, detaljno elaboriran o svim točkama u zahtjevu, naveli argumente i u cijelosti odbijamo prijedlog 31 zastupnika - rekao je Plenković, dodajući da će Kujundžić i on o tome govoriti i u Saboru.

Kujundžić je rekao da mu se čini kao da je tih 26 točaka sam naručio kako bi reklamirao ovu Vladu i ministarstvo.

- Sve što nam prigovaraju zapravo su naslijeđeni problemi od ranije, a mi smo ih već ili otklonili ili su u zreloj fazi otklanjanja i unapređenja. Opet su ljudi pokazali da to malo slabije razumiju, očito im je do populizma i igranja, a ne do ozbiljnog promišljanja o zdravstvenom sustavu - rekao je Kujundžić.

Plenković je uvodno između ostalog komentirao stupanje na snagu Istanbulske konvencije, što je pozdravio te naglasio važnost sprečavanja i sankcioniranja nasilja nad ženama i u obitelji.

- Očekujem da će osnažiti naše institucionalne, operativne pa i financijske sposobnosti da dosegnemo najviše standarde - rekao je Plenković, dodajući da je na razini pravnih savjetnika Vijeća Europe prije nekoliko dana održan sastanak koji se odnosio na ovu konvenciju, gdje su svi pravni stručnjaci izrazito pohvalno ocijenili interpretativnu izjavu uz konvenciju koju je prihvatio Sabor te da se čak govori da bi se takva izjava mogla koristiti kao model koji bi pomogao i drugim državama prigodom potvrđivanja ratifikacije kako bi se izbjegle i otklonile ideološke i svjetonazorske teme.

Rekao je da je kampanja protiv konvencije bila u mnogoj mjeri difamacijska i puna netočnih i lažnih informacija.

- Vidite da Sunce i dalje izlazi, život normalno funkcionira, a ova konvencija treba pomoći da svim snagama zajednički suzbijamo nasilje nad ženama i nasilje u obitelji - rekao je Plenković.

Ponovno je osudio napad na zastupnika Milorada Pupovca koji je ocijenio kao krajnje nedopustiv te poručio da trebamo zajednički raditi na smanjivanju tenzija u društvu i govora mržnje.

- Moramo biti snažna brana takvim devijacijama koje se događaju u hrvatskom društvu - rekao je Plenković.

Na početku sjednice usvojena su tri nacrta konačnih prijedloga zakona vezano za zdravstvo - o zdravstvenoj zaštiti, izmjenama i dopunama Zakona o lijekovima te o provedbi Uredbe (EU) o medicinskim proizvodima, odnosno in vitro dijagnostičkim medicinskim proizvodima.

Usvojen je i Nacrt konačnog prijedloga zakona o probaciji koji je ministar pravosuđa Dražen Bošnjaković ocijenio kao iznimno važan zakon, dodajući da su uredi za probaciju iznimno važni za funkcioniranje kaznenog postupka.

- Ovaj novi zakon zapravo se usklađuje s izmjenama ZKP-a, a omogućit će i brže i bolje postupanje te, što je posebno važno, bolji pristup podacima - rekao je Bošnjaković.

Između ostalog usvojeni su i Prijedlog zaključka o prihvaćanju Detaljnog plana izlaganja na javni uvid podataka prikupljenih katastarskom izmjerom, osnivanja i obnove zemljišnih knjiga te Prijedlog uredbe o smjernicama za izradu akata strateškog planiranja od nacionalnog značaja i od značaja za jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Vlada je dala i suglasnost za podnošenje kandidature za organizaciju LEN Europskog prvenstva u vaterpolu u Split 2022. godine, što je predstavio ministar financija Zdravko Marić koji je istaknuo da je to naš najtrofejniji sport.

- Vi ste jedan od jačih sportaša u Vladi, ja malo manje, ali sam igrao vaterpolo pa mi je drago snažno podržati donošenje ove odluke - komentirao je Plenković.

Državni tajnik Zvonko Milas predstavio je Prijedlog zaključka o provedbi preporuka sa Sedme sjednice hrvatsko-srpskog Međuvladinog mješovitog odbora za manjine. Rekao je da se uspješnom provedom preporuka odbora postiže podizanje razine manjinskih prava, ali i cjelokupni razvoj odnosa Hrvatske i Srbije.

- Htio bih istaknuti, ne bez ponosa, da je odbor s hrvatske strane uspio u 2018. održati sjednice odbora sa svim državama s kojima imamo potpisan sporazum. To ističem jer se to već godinama nije dogodilo i zahvaljujem svim ministarstvima na jako dobroj suradnji - rekao je Milas.

