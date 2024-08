Vlada odlučila: Šušnjar i Habijan u Savjetu za pregovore s Molom o dionicama Ine

Vlada je na zatvorenom dijelu sjednice, izmijenjenom odlukom imenovala ministre Antu Šušnjara i Damira Habijan a članovima Savjeta za pregovore s Molom vezano uz mogući otkup dionica koje ta mađarska kompanija drži u Ini. "Izmijenjena je Odluka o osnivanju Savjeta za pregovore s Mol Hungarian Oil&Gas PLC u INA-Industrija nafte d.d. Zagreb kojom se Ante Šušnjar i Damir Habijan imenuju članovima Savjeta za pregovore s Mol Hungarian Oil&Gas PLC vezano uz mogući otkup dionica koje drži Mol Hungarian Oil&Gas PLC u INA-Industrija nafte d.d., Zagreb", izvijestila je Vlada.

Glavnoj skupštini Narodnih novina Vlada je predložila izbor Roberta Blažinovića, Marina Bulata, Helge Svirčić i Suzane Kunac za članove Nadzornog odbora društva do provedbe postupka izbora članova Nadzornog odbora, a najduže do šest mjeseci. Državnom službeniku Željku Motiku ponovno je dano ovlaštenje za obavljanje poslova ravnatelja Uprave za pravne i stambene poslove u Ministarstvu hrvatskih branitelja do imenovanja ravnatelja.

Državnoj službenici Tanji Žaja ponovno je dano ovlaštenje za obavljanje poslova ravnatelja Uprave za obitelj i socijalnu politiku Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike do imenovanja ravnatelja Uprave, a najduže do šest mjeseci. Za obavljanje poslova ravnatelja Uprave za zatvorski sustav i probaciju u Ministarstvu pravosuđa, uprave i digitalne transformacije do imenovanja ravnatelja Uprave, a najduže do šest mjeseci, ovlaštenje je ponovno dano državnom službeniku Zvonimiru Peniću.

VEZANI ČLANCI:

Državnom službeniku Joži Dušiču ponovno je dano ovlaštenje za obavljanje poslova ravnatelja Direkcije za korištenje službenih zrakoplova do imenovanja ravnatelja, a najduže do šest mjeseci. Razriješen je dosadašnji supredsjedatelj Zajedničkog odbora za provedbu i poticanje gospodarske suradnje između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Srbije Hrvoje Bujanović, a Goran Romek imenovan je novim supredsjedateljem Zajedničkog odbora.

Državnoj službenici Helgi Svirčić ponovno je dano ovlaštenje za obavljanje poslova glavnog tajnika Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine, do imenovanja glavnog tajnika, a najduže do šest mjeseci. Na osobni zahtjev razriješen je ravnatelj Uprave za makroekonomske analize, Europsku uniju i međunarodne financijske odnose u Ministarstvu financija Hrvoje Mršić.

Razriješeni su dosadašnji predsjednik Nadzornog odbora Hrvatske banke za obnovu i razvitak Marko Primorac, zamjenik predsjednika Damir Habijan te članovi Nikolina Brnjac, Marija Vučković i Branko Bačić. Novim predsjednikom Nadzornog odbora imenovan je, po položaju, Marko Primorac, zamjenikom predsjednika, također po položaju, Ante Šušnjar, a članovima Šime Erlić, Marija Vučković, Josip Dabro i Branko Bačić.

>>> FOTO Objavljeni detalji: Pogledajte koliko će zarađivati Plenković, Milanović, Jandroković i ostali