VKS odbio žalbu, Mamićev iskaz ostaje u spisu kao zakonit dokaz

Prije desetak dana sjednica optužnog vijeća u slučaju osječkih sudaca koje je, prema navodima USKOK-a, Zdravko Mamić optužio za mito, na zagrebačkom Županijskom sudu bila je odgođena jer je spis po žalbi Nataše Sekulić, koja je optužena sa sucima, bio na Visokom kaznenom sudu (VKS). Sada je VKS njezinu žalbu odbio. Što valjda znači da bi na sljedećoj sjednici optužnog vijeća ta optužnica možda mogla postati pravomoćna.

Nataša Sekulić tražila je da se iz spisa kao nezakoniti izdvoje neki dokazi, poput primjerice iskaza koji je Zdravko Mamić dao kada je ispitan u Kantonalnom tužiteljstvu u BiH, u koju je pobjegao 2018., taman prije nego što mu je objavljena nepravomoćna osuđujuća presuda u aferi Dinamo 1. No optužno vijeće Županijskog suda u Zagrebu joj je žalbu odbilo, smatrajući da je riječ o zakonitim dokazima. Ona se žalila VKS-u, no žalba joj je sada odbijena kao neosnovana.

- Visoki kazneni sud Republike Hrvatske smatra kako je prijedlog okrivljenice za izdvajanjem iz spisa predmeta kao nezakonitih dokaza, navedenih pod točkom jedan izreke rješenja, u potpunosti neodređen, paušalan i u istom se uopće ne navodi u čemu bi se konkretno sastojala povreda odredaba kaznenog postupka koja bi pribavljanje pojedinih dokaza činila nezakonitim. Stoga je i prema ocjeni drugostupanjskog suda prvostupanjski sud u okviru postavljenog zahtjeva dao jasne razloge, zbog čega odbija prijedlog za izdvajanjem dokaza kao nezakonitih - naveo je VKS.

U spisu koji se kolokvijalno zove "Zdravko Mamić i suci" i te koji se bavi optužbama za davanje i primanje mita, osim odbjeglih Zdravka i Zorana Mamića, još su optuženici osječki suci Zvonko Vekić, Ante Kvesić i Darko Krušlin te Nataša Sekulić i Drago Tadić. USKOK je optužnicu protiv njih podigao lani u lipnju, dok je istraga pokrenuta u lipnju 2021.

USKOK optužnicom tereti Zdravka Mamića da je u više navrata dao najmanje 370.000 eura sucu Vekiću, koji mu je predočio da će taj iznos podijeliti s kolegama sucima i tako osigurati za Mamića povoljne sudske odluke. Od tog iznosa, prema optužnici, najmanje 30.000 eura bilo je utrošeno na ljetovanja i putovanja po Hrvatskoj i inozemstvu Vekića i njemu bliskih osoba, dok je 20.000 eura bilo navodno za troškove financijske vještakinje.

Zoran Mamić se tereti da je od sume mita osigurao 100.000 eura, koje je Vekiću, tvrdi USKOK, predao Tadić. USKOK u optužnici tvrdi i da su sudac Vekić i Nataša Sekulić, prikrivajući porijeklo tih 370.000 eura, kupovali automobile i nekretnine. Što se Krušlina tiče, on se u problemu našao zbog skupocjenog sata koji mu je Zdravko Mamić stavio na ruku u Dinamovoj loži nakon jedne utakmice. Krušlin u obrani nije sporio da mu je Mamić dao sat, koji mu je i vratio, no negirao je da je za taj sat trebao donijeti povoljnu presudu Mamiću. Krivnju za primanje mita niječu i suci Vekić i Kvesić koji su odlučivali o optužnici za Dinamo 2. Suđenje po toj optužnici traje na Županijskom sudu u Osijeku, a kako se odvijala njegova interakcija s osječkim sucima, svojevremeno je svojim iskazima, koji su sada dio optužnice, opisao Zdravko Mamić.

- Ja sam njemu taj sat dobrovoljno dao, a on ga je još dobrovoljnije primio. I tada smo konstatirali, i to obojica, da je to početak jednog divnog prijateljstva. Riječ je o satu koji vrijedi više od 20.000 eura. I tada su mi Darko Krušlin i Zvonko Vekić rekli da su oni suci koji će mi suditi. Kazali su mi i da bi mi teoretski mogla suditi četiri suca, pa su pojasnili da je Zvonko Vrban potrošen jer je bio predsjednik optužnog vijeća, dok je sudac Brkić duže bio na bolovanju. Stoga sam bio sto posto siguran da je to točna informacija i da su mi prišli kako bi me "kasirali". I nisam počinio djelo za koje me teretite jer sam na njega zapravo bio primoran. Suci Županijskog suda u Osijeku su me reketarili - branio se Zdravko Mamić.

Inače, činjenicu da je optužen za davanje mita sucima, Mamić je pokušao je iskoristiti u tužbi pred Europskim sudom za ljudska prava (ESLJP), u kojoj je tvrdio da zbog korumpiranih sudaca nije imao pošteno suđenje. Tom tužbom je pokušavao ako ne srušiti osuđujuću presudu kojom je osuđen na šest i pol godina zatvora za izvlačenje 116 milijuna kuna iz Dinama, onda bar izboriti obnovu postupka. No plan mu nje uspio jer mu je ESLJP nedavno žalbu odbio. Mamić je u bijegu od 2018., od tada živi u BiH, a tamo mu se kasnije pridružio i njegov brat Zoran Mamić, također osuđen za izvlačenje novca iz Dinama

Što se tiče optuženih sudaca, koje USKOK tereti da su primili mito, sudac Krušlin se branio da je priča sa satom bila bezvezna situacija, potaknuta alkoholom i da je on sat vratio. Tvrdio je da nikakvo mito nije primio te na koncu da ne može biti riječi o mitu, jer je on taj koji je Mamića i osudio. Međutim, USKOK u optužnici navodi da iz zapisnika o vijećanju i glasanju oko presude Mamiću i ostalima, proizlazi da Krušlin, iako predsjednik vijeća, nije bio taj, koji je osudio Mamića, već su to učinili članovi vijeća. Iz tog zapisnika proizlazi i da je Krušlin, prilikom vijećanja o prethodnom pitanju vezano za ovlaštenog tužitelja, izdvojio svoj glas te naveo da bi trebalo donijeti - odbijajuću presudu.

Uz to, po USKOK-u, dokaz da je ipak bilo koruptivnog dogovora između Mamića i Krušlina je i to što je nakon izdvajanja svog glasa, Krušlin tražio da njegovo pisano obrazloženje bude priloženo u pisanoj odluci te otpravljeno s presudom. Za otpravak presude je kao predsjednik vijeća bio zadužen on, a pisanog obrazloženja izdvojenog glasa na koncu - nema. USKOK tvrdi da je to Krušlin namjerno napravio, kako ne bi bio otkriven jer je znao i da je prema ZKP-u, bez pisanog obrazloženja podatak o njegovu izdvojenom glasu - tajan.

Što se tiče suca Vekića, Mamić je u obrani tvrdio da mu je predavao novac u gotovini za njega i suca Krušlina. Opisao je jednu takvu primopredaju u automobilu pod južnom tribinom maksimirskog stadiona. - Dao sam mu 100.000 eura u kunama, a taj je novac bio namijenjen Vekiću i Krušlinu. U proljeće 2018., kada je suđenje već bilo pred krajem, susreo sam se s Vekićem u restoranu Zelenjak i tada sam mu na njegovo traženje predao dodatnih 100.000 eura za suca Krušlina. Mjesec dana prije kraja suđenja sam mu u stanu Nataše Sekulić dao još 20.000 eura. On je tvrdio da je to novac za financijsku vještakinju čiji iskaz treba Krušlinu da me oslobodi. Tijekom suđenja sam Vekiću i njegovoj prijateljici Nataši Sekulić platio ljetovanje u Pirovcu, dao sam mu 10.000 eura za ljetovanje iduće godine u Rovinju, platio sam im doček Nove godine 2018. u Dubaiju... - iskazivao je Mamić u obrani.

Sudac Vekić sve Mamićeve navode niječe te kaže da je Mamića upoznao nakon jedne utakmice u studenom 2016., dok su svi ostali njihovi kontakti bili - slučajni. No za Vekića je problematično što je Mamićeve navode potvrđuje njegova bivša supruga Marina Mamić te što iz dokaza proizlazi da je Mamić koristio mobitele drugih ljudi kako bi komunicirao s Natašom Sekulić koja mu je bila veza za komunikaciju s Vekićem. Jedna od tih drugih osoba bila je i Marina Mamić, kojoj je Nataša Sekulić u srpnju 2020. poslala poruku za Mamića u kojom mu čestita rođendan, poručivši da je to poruka od onih koji ga vole.

