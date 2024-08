Bez preokreta u Strasbourgu: Sud za ljudska prava odbio Mamićevu tužbu protiv Hrvatske

Europski sud za ljudska prava odbio je tužbu koju su braća Mamić podnijela protiv Hrvatske. Tužbu Europskom sudu za ljudska prava podnijeli su Zoran i Zdravko Mamić te poreznik Milan Pernar, smatrajući kako im je povrijeđeno pravo na pravično suđenje. Milan Pernar u međuvremenu je preminuo, no pravo imaju njegovi nasljednici.

– Time je stvar potpuno okončana. Nema više mogućnosti osporavati taj postupak. Glavni razlog je činjenica da se Mamić nije mogao pozivati na povredu prava jer je on tu povredu prouzročio svojim postupcima – komentira nam ustavni stručnjak Mato Palić.

"Predmet se uglavnom odnosi na prigovor trojice podnositelja zahtjeva da im nije sudio nepristran sud jer je predsjednik sudskog vijeća imao neprikladan odnos s drugim podnositeljem zahtjeva, primao novac i darove od njega i često posjećivao utakmice Nogometnog kluba Dinamo Zagreb (oštećenik u kaznenom postupku) kao VIP gost. Prvopodnositelj i drugopodnositelj nadalje su prigovorili da je kazneni postupak pokrenuo neovlašteni tužitelj, a drugopodnositelj je prigovorio i svom sudjelovanju u raspravi i sjednici žalbenog vijeća te pravu na presumpciju nevinosti", tumači Sud svoju odluku. Donosi se potom cijela kronologija procesa.

U specifičnim okolnostima predmeta Sud smatra da je važno uzeti u obzir činjenicu da su prvi i drugi podnositelj zahtjeva svoj prigovor da je došlo do povrede njihova prava na nepristran sud u biti temeljili na svojim djelima, koja su u svojoj srži bila usmjerena na uništavanje upravo tog prava.

U ovom trenutku, Sud smatra važnim ponoviti da je pravo na suđenje pred nepristranim sudom od ključne važnosti i da ostvarivanje tog prava ne može ovisiti samo o strankama. Suci bi trebali održavati i provoditi visoke standarde ponašanja i trebali bi se osobno pridržavati tih standarda kako bi održali integritet pravosuđa. Svako kršenje takvih standarda umanjuje povjerenje javnosti koje sudovi u demokratskom društvu moraju pobuditi.

U objašnjenju odluke navode kako Sud pridaje temeljnu važnost činjenici da su prvi i drugi podnositelj zahtjeva u biti pokušali stvoriti situaciju u kojoj svi dobivaju – ili bi podmićivanje uspjelo i optužbe protiv njih bile bi odbačene ili bi kasnije tvrdili da je suđenje bilo nepravedno zbog korumpiranosti sudaca.

Navode kako Sud ne može oprostiti takvo ponašanje stranaka jer bi to omogućilo manipulacije i ozbiljne opstrukcije pravosudnog sustava. Dapače, ne ulazeći u pitanje krivnje ili nevinosti prvopodnositelja i drugopodnositelja te dotičnih sudaca u vezi s kaznenim djelima podmićivanja i trgovine utjecajem za koja su optuženi, same okolnosti koje su prvopodnositelj i drugopodnositelj potvrdili Sudu dovode do zaključka da nakon što su propali svi njihovi napori da manipuliraju domaćim postupcima u svoju korist, oni sada namjeravaju iskoristiti sustav zaštite ljudskih prava i izvući korist iz vlastitog zlostavljačkog ponašanja u domaćoj zemlji.

Podsjetimo, Zdravko Mamić pravomoćno je osuđen na šest i pol godina zatvora, Zoran Mamić na četiri godine i osam mjeseci, a Milan Pernar na tri godine i dva mjeseca zatvora. Prema presudi, proglašeni su krivima za malverzacije u vezi s podjelom novca od transfera Dejana Lovrena i Luke Modrića iz Dinama u inozemne klubove, kao i za porezne prijevare.

Uskoro opširnije...