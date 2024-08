Karma se poigrala s Mamićem i onima koji su govorili da Dinamo više nikada neće biti u eliti

Imamo Dinamo! Rečenica je to koju je nekoliko trenutaka nakon pobjede na predsjedničkim izborima 10. ožujka izrekao Velimir Zajec pred razdraganim navijačima podno zapadne tribine. Nepunih šest mjeseci nakon te pobjede ostvaren je još jedan podvig – ulazak u Ligu prvaka, a Zajecova rečenica mogla bi se malo nadopuniti s: "Imamo europski, gospodski, demokratski, uređeni Dinamo." Imamo Dinamo kakav već godinama nije bio. Jer, Dinamo je i prije ulazio u Ligu prvaka, zarađivao velik novac od Uefe, no problem je što je velik dio tih nagrada završavao u džepovima gospodina koji je jutro nakon velikog Dinamova uspjeha dobio odbijenicu od Europskog suda za ljudska prava u Strasbourgu. Datumi su se poklopili, karma se poigrala s Mamićem, ali i svima onima koji su tvrdili da Dinamo nakon njegova odlaska više nikada neće biti u europskoj eliti. Pogotovo ne nakon što ga je, kako su to neki zlobno govorili, preuzela "ulica" na čelu s Velimirom Zajecom.

No Dinamo nije preuzela nikakva ulica, nego je postao ono što je na papiru bio već godinama, udruga građana. A u udrugama građana vodstva se biraju na demokratski način. Takvim načinom izabrana je i sadašnja Uprava, na čelu s predsjednikom kluba Velimirom Zajecom, a sudeći po onom što je ostvareno u posljednjih šest mjeseci, demokracija je donijela u klub 34 milijuna eura nagrade od Uefe, a donijela je i stabilnost u financijama i općenito sportskom sektoru.

I zato prekjučerašnje slavlje u Bakuu nije samo zasluga igrača i trenera Jakirovića, već je zasluga svih koji su se godinama borili za tu demokraciju, za statut, za izbore. U toj su borbi neki završavali u pritvorima ili na izmišljenim crnim navijačkim listama, ali na kraju se sve to isplatilo. Jer Dinamo je konačno postao klub svih svojih članova, odnosno svih navijača.

No za zatvaranje kruga nedostaje još stadion. Naslušali smo se brojnih obećanja, od Bandićeve pa sve do Tomaševićeve ere, ali prva lopata još nije pala. Nadamo se da će se to ipak promijeniti, da će uskoro početi radovi na Kranjčevićevoj, koja bi onda bila privremena lokacija za Dinamove utakmice dok se ne izgradi stadion u Maksimiru. Za Dinamovu budućnost – bez granica.