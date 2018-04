Virovitički padobranac Angelo Vuletić razvija turizam u Keniji

Tko posjeti Keniju i zaželi se prave pustolovine, s opakom dozom adrenalina, put će ga odvesti ravno u ruke jednom – Slavoncu. A on će nas onda pažljivo spustiti na zemlju – sa “samo” 4000 metara visine, prosječnom brzinom od 180 do 220 kilometara na sat.

U zraku kao doma u sobi

A ime vrsnog padobranca Angela Vuletića iz Virovitice našlo se nedavno i u službenoj publikaciji Turističke zajednice Kenije „Why I Love Kenya“. Postao je tako dio turističke ponude te daleke zemlje. A da se turisti s “letećim” Angelom na “leđima” zaista mogu osjećati sigurno, potvrdio je i kenijski ministar turizma Najib Balala, koji se s njim lani s 3500 metara visine prizemljio na plažu.

– Skakao sam s mnogim poznatim kenijskim ličnostima, kao što su ovdašnje super zvijezde Akothee i Viktori Kimani. Oni su u Keniji poput Severine i Jelene Rozge kod nas, zatim s glumcem Nickom Mutuma, voditeljicom dnevnika Mayom Hakayavom, pjevačicom Alishom Popat... Skakali smo i na niz važnih događanja u Nairobiju, pa smo jednom doskočili i s kenijskom zastavom od 60 “kvadrata” i predali ju predsjedniku države – kazuje nam 34-godišnji Angelo.

On je dio Tima Skydive Diani, a nitko osim njih i ne spušta turiste padobranom “kroz oblake”. Padobranstvo je u Keniji i istočnoj Africi, naime, relativno novo.

Iako se mnogima padobranstvo čini visokorizičnim sportom, oprema je danas toliko napredovala, ističe naš sugovornik, da su nesreće rijetke i svode se na ljudski faktor.

– Ako ste samosvjesni i pridržavate se pravila, imate velike šanse provesti padobransku karijeru bez ogrebotine. Nakon nekoliko tisuća skokova, čovjek se u zraku počne osjećati kao u svom dnevnom boravku – dočarava nam on.

Prve samostalne skokove Angelo je napravio 2004. u Osijeku, a letjeti paragliderom učio je u Virovitici. Aktivnu karijeru započeo je 2009. u Padobranskom klubu Croatia, gdje je vrlo brzo “uskočio” i u prvu natjecateljsku postavu. Kao član Hrvatske padobranske reprezentacije, skakao je i na europskim te svjetskim prvenstvima.

– Najviša visina s koje sam skakao iznosila je 6000 metara. No, rijetke su prilike za takve skokove jer zahtijevaju dodatnu opskrbu kisikom. Standardni su skokovi s visine do 4000 metara – kaže Angelo, koji je prije profesionalne karijere zarađivao kruh kao web-programer i dizajner.

Sto ljudi, sto ćudi

Da bi se, primjerice, popeli na 4000 metara, “ovisnike o adrenalinu” zrakoplov vozi 15 do 20 minuta, slobodan pad traje oko 60 sekundi, a slijedi let padobranom tri do deset minuta, ovisno o tipu padobrana.

– I u Keniji vrijedi izreka “sto ljudi, sto ćudi”, svatko pri skoku reagira na svoj način. Jedni vrište, drugi se smiju, treći plaču od veselja. Pojedincima su emocije toliko jake da na trenutke izgube i svijest. Za 99 posto ljudi koje povedem na skok to je ujedno prvo padobransko iskustvo te suočavanje s jednim od najvećih ljudskih strahova, tako da nakon što iskuse slobodan pad i padobranstvo, može se reći da postaju drugačije, na pozitivan način nadograđene ličnosti. S mnogima postanem i prijatelj – otkriva nam.

A neobičan je splet okolnosti kojim je taj Slavonac uopće dospio u Afriku. – Sve je započelo kada mi je veleposlanstvo SAD-a odbilo dati vizu kako bih sudjelovao na Svjetskom prvenstvu u Chicagu. Ogorčen, odlučio sam otputovati na mjesec dana na odmor u neku daleku zemlju, a dok sam tražio destinaciju, slučajno sam naletio na Keniju i Skydive Diani. Čim sam stigao tamo, znao sam da je to mjesto s kojeg ću teško otići. Oduševile su me kilometarske pješčane plaže, palme, Indijski ocean, srdačni ljudi i ljeto koje traje cijele godine... I uskoro će biti dvije godine otkako sam u toj zemlji – priča. Dio njega želi ostati u Africi cijeli život, no povremeno se, priznaje, javlja nostalgija za domom.