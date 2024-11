VIDEO Trump stigao u Bijelu kuću i prvi put se susreo s Bidenom: 'Svijet je danas lijep'

Republikanac Donald Trump se danas trijumfalno vratio u Bijelu kuću radi sastanka s američkim predsjednikom Joeom Bidenom, što predstavlja njegov prvi posjet predsjedničkoj rezidenciji ototkako ju je prije četiri godine skandalozno napustio. Do Trumpovog sastanka s Bidenom dolazi u vrijeme kada izabrani predsjednik imenuje članove svoje buduće administracije, uključujući najbogatijeg čovjeka svijeta Elona Muska kao čelnika skupine za rezanje nepotrebnih troškova vlade.

Demokrat Biden je pozvao svog suparnika u Ovalni ured unatoč činjenici da Trump, koji odbija priznati svoj poraz na izborima 2020., Bidenu nije pokazao istu uljudnost. Iako je poziv bio upućen i Melaniji Trump, budućoj prvoj dami, ona je taj poziv odbila te svom suprugu ''poželjela svu sreću''.

