VIDEO Suludo pretjecanje na Krku: Audi išao preko pune crte, auto mu išao iz suprotnog smjera...

Suludo pretjecanje koje je vrlo lako moglo završiti i tragedijom snimljeno je ove nedjelje otoku Krku kod Njivica. Naime, jedan vozač snimio je ''manevar'' drugog vozača na Krčkoj 'plavoj' magistrali u smjeru grada Krka, a cijela snimka objavljena je na Facebook stranici Prometne zgode i nezgode.

Vozač koji je sve snimio dashkamerom vozio je D102 kada ga je crni Audi krenuo pretjecati. No, osim što ga je pretjecao iako je on sam vozio 77 km/h, to je učinio dok mu je drugi automobil dolazio iz drugog smjera. U zadnju sekundu uspio se vratiti u svoju traku i tako izbjeći mogući fatalni sudar. Uz to, pretjecao je ispred samog zavoja te preko pune crte.

Neki su pokušali opravdati vozača, navodeći kako je prije toga na cesti pregledan zavoj ulijevo, kao i isprekidana crta, no drugi su pak naveli kako za ovakvo ponašanje u prometu opravdanja nema.

- Kada imaš auto od 200 i više konjskih snaga ne moraš žuriti, malo gasa i već si preko 100 km/h za sekundu ili dvije. Mogao je pričekati minuti i kasnije prestići bez da ikoga ugrozi na sljedećoj ravnici - pisalo je, kritizirajući način na koji je pretjecanje obavljeno.

