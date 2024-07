VIDEO Snimila plažu kod Vodica, zaprepastila ju situacija u 8 ujutro: 'Tko ide u Hrvatsku na more, sam je kriv...'

STOP rezervaciji mjesta na plazi! Uzrujana sam 'ko pas (no shade to dogs 🐶) EDIT: 1. ucinila sam lapsus linguae prilikom izrazavanja te se ispricavam - "moji" Austrijanci i Nijemci se odnosilo na germansko govorno podrucje s kojeg dolazim. TO NISU MOJI GOSTI! Nisam vlasnik apartmana, niti iznajmljujem apartmane. Navedene osobe su me cule na plazi kako govorim njemacki te su mi prisle s prigovorom. 2. Slijedom primljenih komentara podsjecam kako je hrv. legislativom Zakon o vlasnistvu te Odlukama o komunalnom redu uredjena navedena problematika. Cinjenica je kako je ocito nedovoljno komunicirana sa strane jedinica lokalne samouprave odnosno turistickih zajednica. Nadalje: lijepo Vas molim da se komentari zadrze na izrazavanju vlastitog misljenja. Molim Vas bez vrijedjanja, uvrijedljivih rijeci, molim Vas bez poticanja nasilja. Hvala Vam na razumijevanju!