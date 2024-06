VIDEO Snažna oluja hara Europom: U više zemalja zabilježeni smrtni slučajevi, prizori su zastrašujući

U snažnom nevremenu, olujama i obilnim kišama koje su pogodile Švicarsku, Francusku, Njemačku i Italiju poginulo je najmanje pet ljudi, govore prvi podaci koje su u nedjelju objavile lokalnih vlasti. Tri osobe su izgubile život kad se na njihov automobil u departmanu Aub, na sjevoroistoku Francuske, u subotu navečer srušilo stablo.Tri poginule osobe su stare između 70 i 80 godina, a četvrta starija osoba u automobilu je u kritičnom stanju, objavila je policija.

U Švicarskoj je veliko nevrijeme u kantonu Ticino, na jugoistoku zemlje, odnijelo dva života u odronu zemljišta prouzrokovanog obilnim kišama, potvrdila je policija. Identifikacija tijela je u tijeku, a lokalni dnevni list La Regione piše da se radi o turistima iz njemačkog govornog dijela Švicarske. Tijela poginulih su pronašli spasioci.

🇮🇹:#Italy .The #Noasca (Turin) waterfall look dengerous after heavy rainfall with major flood . 29 June,2024#floods #RainyDayAR2024 #Italia



