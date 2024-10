VIDEO Vladajući u Japanu raspisali prijevremene izbore pa doživjeli potop: 'Sve se može svesti na jednu stvar'

Japanska vladajuća koalicija izgubila je parlamentarnu većinu na nedjeljnim nacionalnim izborima, čime se povećala neizvjesnost oko sastava iduće vlade i izgleda za četvrto najveće svjetsko gospodarstvo. Liberalno-demokratska stranka (LDP) premijera Shigerua Ishibe, koja je vladala Japanom gotovo cijelu njegovu poslijeratnu povijest, i mlađi koalicijski partner Komeito osvojili su 215 mjesta u donjem domu parlamenta od ukupno njih 465, izvijestila je javna televizija NHK. To je pad sa 279 mjesta koje su imali prije izbora, čime je ostvaren najlošiji izborni rezultat te koalicije otkako je nakratko izgubila vlast 2009. Keiichi Ishii iz Komeita, koji je prošlog mjeseca preuzeo dužnost novog čelnika te stranke, izgubio je čak i u svom okrugu. Zašto se japanska vladajuća stranka odlučila za ovakav potez, i što mogu očekivati u narednom razdoblju, komentirao je Dino Brumec u emisiji Večernji TV-a s Večernjakovim političkim analitičarom Tončijem Tadićem.

Japanska vladajuća stranka u subotu je ostvarila slabiji rezultat nego se očekivalo na parlamentarnim izborima. Koji je razlog raspisivanja izbora i takvog rezultata?

Možemo reći da je ostvarila katastrofalno loš rezultat. Lijevo-liberalna stranka (LDP) je osvojila ukupno 215 mjesta što nije dovoljno za većinu od 465 mjesta. Razlozi su po meni doista neobični i mogao bih ih svesti na ego novog šefa stranke Shigerua Ishibe. On je preuzeo vlast prije nekoliko mjeseci u stranci nakon ostavke premijera Fumija Kishide. Ostavka je uslijedila nakon velike korupcijske afere u stranci, gdje su pojedini članovi zamračili oko šest milijuna eura iz fondova stranke namijenjenih izbornoj kampanji. Koliko god Fumio Kishida bio uspješan premijer, ta afera je za njega bila previše pa je odlučio podnijeti ostavku. Ishiba je odlučio iskoristiti priliku kako bi postao premijer, što je pokušavao u zadnjih 20-ak godina još barem dvaput, a da bi dokazao svoju političku težinu je odlučio ići na izvanredne izbore - koji su završili katastrofalno. Meni je to doista čudno da se za to odlučio jer je to doista rizičan potez, u vrijeme kada stranka gubi na popularnosti zbog korupcijske afere nije najpametnije ići u izbore.

Novi premijer čim je došao na čelo stranke je raspisao izbore jer je htio neku vrstu legitimiteta.

Tako je, koalicijski partneri su se složili, ali je rezultat takav kakav je. Najveću štetu je pretrpjela sama vladajuća stranka, u koaliciji. To što se vladajuća stranka zove liberalno-demokratska, to ne znači da su liberali po našem zapadnom poimanju, oni su zapravo konzervativni po političkom programu. Međutim, kad god im nedostaje ruku za većinu, oni odlaze stranci Komeito, koji su zapravo pandan demokršćanima, samo što su oni demobudisti. S njima često tvore većinu, pa tako i na ovim izborima. Ovdje je zanimljivo kome su se glasovi odnijeli - japanskoj Demokratskoj ustavnoj stranci koja je dobila čak 52 mandata više, ona je po profilu najsličnija SDP-u. Zanimljiv je i rast Demokratske stranke za narod koja je dobila 17 mjesta više i sa svojih 28 mandata čini sigurnog partnera u sastavljanju nove izborne većine. Tu treba dodati i uspon stranke Reiwa koja je pandan Možemo u Hrvatskoj, prilično su stabilnu poziciju dobili i Japanska inovacijska stranka koja je započela kao regionalna inicijativa. Želim napomenuti da će od tih stranaka oporbe biti jako teško složiti vladajuću koaliciju jer biste trebali ići s još nekoliko nezavisnih i šačicom zastupnika komunista. Složiti suvislu vladajuću većinu bit će kvadratura kruga pred kojom će se naći čelnik najveće oporbene stranke Yoshihiko Noda. Realnija je kombinacija da Shigeru Ishiba zajedno s partnerima iz Komeita pokuša naći zajednički jezik.

Da rezimiramo, iako se radi o lošem rezultatu vladajućih, za očekivati je da će ponovno stvoriti većinu. Japanska politika posebna je po tome da su frakcije unutar stranaka su kao posebne stranke. Koja je tu posebnost LDP-a, stranke koja već 70 godina praktički neprestano vlada?

Oni su dugo na vlasti jer su kao pokret. Nastali su u velikoj demokratizaciji Japana nakon Drugog svjetskog rata, svojevrsnim stapanjem raznih desno-konzervativnih stranaka i udruga. Unutar njih su jake frakcijske borbe, ali su oni svjesni da je to dobro za stranku. Iako mi mislimo u Europi da je to loše, postoji primjer kada se pokazalo koliko je fatalno kada se frakcije uguše.

