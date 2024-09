Milanović: Anušić je ogovarao neke HDZ-ove ministre, a onda se vratio na tvorničke postavke

Predsjednik Zoran Milanović gostovao je u Dnevniku Nove TV ove srijede. Milanović je komentirao predstojeće predsjedničke izbore, protukandidate, a posebice i HDZ-ovog Dragana Primorca koji je poručio kako Milanović ''za tri mjeseca neće više biti predsjednik''.

- Dragan Primorac je probrao već doći na Pantovčak i nije uspio. Neće sada, nije ni prije - odgovorio je na te tvrdnje. Govoreći o pismu koje je poslao premijeru Andreju Plenkoviću vezano uz odabir veleposlanika, Milanović je kazao kako između njih nema komunikacije, ali se sada očekuje da premijer na njega i odgovori.

- Čovjek je ustavni provalnik, obijač. Baš provalnik - kazao pa komentirao slučaj odabira Ivana Tudurića i uključivanja na parlamentarne izbore: ''To je jedan mračan karakter čija je ličnost rasvijetljena. Ta priča za mene nije završena. Ništa što to čovjek radi nije motivirano pravom i pravosuđem. Kao što je Ivo Sanader rekao: 'Naš dečko.'''.

- Mračni Plenković i mračni Turudić žive u svom mraku. Kažete da su neki ljudi iz HDZ-a uhićeni, ali ti ljudi su očito obaviješteni o tome. Turudić se nalazio sa Zdravkom Mamićem, koji je za njega Nikola Tesla. On je tada bio sudac. Napredovao je kroz sustav bez ikakvih posljedica. Spoznaja o tome tko je i što je taj tip te treba voditi ka tome da ga ne promičeš - poručio je.

Ipak, poručio je kako mu je žao što je spominjao fotografije ministra Damira Habijana na Instagramu i dovodio u pitanje njegovu seksualnu orijentaciju. Što se tiče pak Ivana Anušića, Milanović kaže da su mu izgledno ''narasla krila''.

- Vidio se na mjestu Plenkovića i još se uvijek vidi. Naš odnos je bio ok dok se nije vratio na tvorničke postavke militantnog i prljavog HDZ-ovca. On je prekrasno ogovarao neke HDZ-ove ministre i odnos nam je bio ok - poručio je.

Milanović je komentirao i vanjskopolitičke teme, smatrajući kako bi Hrvatska trebala priznati Palestinu, te da se o tome ne treba konzultirati s Europskom unijom jer, kaže, ''ona nema pojma o tome''. Što se tiče njegove kampanje, rekao je kako će pred građane ići - ''s onim što je''.

- Najveći dio svog političkog puta sam sa svojim protivnicima govorio relativno pristojno. Dolaskom Plenkovića u politiku, odnosno njegovim dovlačenjem iz Bruxellesa, nešto se promijenilo. On je taj koji je zaprljao politiku - poručio je.

