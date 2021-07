VIDEO Prešli smo preko zadnjeg segmenta Pelješkog mosta: Fascinantno je stajati iznad vara koji je spojio Hrvatsku

Bila je to posebna noć kad je spojena Hrvatska. Posljednji segment čelične rasponske konstrukcije Pelješkog mosta, preko kojega je bila prebačena hrvatska trobojnica, kineski radnici počeli su dizati malo poslije 19 sati, a varenje i cijeli posao dovršili su prije ponoći. Taj posljednji segment, dug 18 metara i težak 220 tona, mali je dio 2,4 kilometra dugog i više od 200.000 tona teškog mosta. No njegova ugradnja bila je veliki, povijesni događaj za hrvatski narod i hrvatsku zemlju. Uz uzvanike i novinare na mostu, zadnji čin spajanja Hrvatske pratili su i brojni stanovnici tog kraja na brodicama ispred samog mosta, s kojih se orila pjesma. A bile su zapaljene i pokoje bengalke. Na svečanost je stigao i bivši predsjednik Sabora, hadezeovac i Neretljanin Luka Bebić koji tvrdi da je upravo on 1998. prvi put javno iznio ideju o gradnji mosta koji će spojiti krajnji jug s ostatkom zemlje.