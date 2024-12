VIDEO Pratite uživo od 20 sati! Kreće prva epizoda podcasta POV: Influenceri

Iz njihovog kuta gledanja sve je drugačije i sve ima dublju dimenziju. Iz njihovog kuta gledanja kamera je stalno upaljena, uvijek se razmišlja unaprijed, a trendovi se pomno prate. No, kako je to zapravo iz njihovog kuta gledanja? Upravo na to pitanje traži se odgovor u novom Večernjakovom podcastu ''POV: Influenceri'' u kojem ćemo ugostiti razne utjecajne osobe generacije Z koje dominiraju društvenim mrežama, ali i sve ostale koji na tu našu generaciju Z i utječu.

Televizija Večernjeg lista već je svima dobro poznat brend, a naš studio bezbroj je puta bilo poprište žustrih rasprava i sučeljavanja iz hrvatskog političkog svijeta. Kandidati su predstavljali svoje programe, a stručnjaci su s nama dubinski analizirali društvene fenomene koji nas okružuju, pa je bilo vrijeme i za nešto novo što će tematikom i formom odraziti tu famoznu, aktivnu i zaigranu generaciju Z. Njihov kut gledanja sasvim je drugačiji od bilo čega na što smo navikli jer oni sami priznaju da ih ne zanimaju postojeći principi, a njihovi predstavnici u obliku influencera upravo to i generiraju na svojim kanalima.

- Cilj podcasta ''POV: Influenceri'' je obratiti se mlađoj, tzv. generaciji Z koja je pretežito vezana uz video forme i društvene mreže te otamo crpe informacije. U tome smo dobili potporu i uprave Večernjeg lista koja podupire projekte vezane uz mlade. Večernjak već odavno nisu samo novine, video produkcija kod nas je već ušla u ozbiljnu fazu, a videozapisi koje video odjel kreira, između ostalog, i za društvene mreže, mjesečno prikupi od 30 do 50 milijuna pregleda. Nadamo se da će i podcast Večernjakove novinarke Paule Hađur, koja je i sama dio generacije Z, dodatno privući mlade Večernjem listu kroz ležerni razgovor u njihovom stilu i njima dobro poznatu formu - rekla je urednica posebnih projekata i video sadržaja Petra Balija.

Da su društvene mreže 'it' mjesto koje se nikako ne smije zanemariti kada želite ostvariti neki utjecaj, shvatili su i kandidati koji se već sada žustro natječu za Pantovčak. Ivana Kekin već tjednima priprema svoja omiljena jela, Dragan Primorac odgovara na pitanja o privatnom životu, a Zoran Milanović ima čak i svoj odvojeni profil koji se satirom probija u javnu aferu... I svima zapravo vrlo dobro to ide. Dakako, nisu oni prvi smislili takav koncept, već je on uglavnom preuzet od onih koji su prvi tabali put prema povjerenju korisnika, a koji danas upravo zbog toga broje tisuće i tisuće pregleda te se smatraju liderima društvenih mreža.

Jedna od njih je i Lada Kušec Deči, food blogerica koja stoji iza megapopularnog profila @s.lada.k, a kojem se vraćamo svaki put kada smo u potrazi za dobrom preporukom za restoran, koktel bar ili pak brunch mjesto. Skoro pa nema hit mjesta koje ova 25-godišnja Zagrepčanka nije posjetila i dala svoju iskrenu recenziju, na temelju čega danas broji skoro 50.000 pratitelja na TikToku i Instagramu zajedno. U goste nam je Lada stigla kao premijerna gošća te u razgovoru otkrila recept dobrog sadržaja.

- Ljudi misle da ja to radim jer snimam, ali je obratno. Počela sam snimati sve te restorane jer sam stalno tamo jela - kazala je u razgovoru pa otkrila da u restoranima jede skoro pa više nego kod kuće. Da će nešto postati hit na mrežama, Lada već iz iskustva zna, što je potvrdio i njen video u kojem isprobava sada već viralne fritule s Dubai čokoladom za koje je, kao i uvijek, dala svoju iskrenu ocjenu. Kako bi zadržala svoju autentičnost, Lada redovito i odbija suradnje s restoranima.



- Važnije mi je da moj sadržaj nudi ono što ja stvarno mislim. Ako mi netko ponudi hranu, osjećat ću obavezu reći nešto pozitivno, a ovako imam potpunu slobodu reći što doista mislim. Generalno imam i dosta zahtjeva od restorana da ih dođem posjetiti, ali ne želim. Doći ću ako želim i sama ću platiti kako bi mogla sama reći je li bilo dobro ili ne. Jednom sam bila prihvatila suradnju, ali sam vidjela da to nije nešto što bi trebalo biti na mojim društvenim mrežama i zato to nikad nisam objavila - otkrila nam je Lada.



Prvu epizodu Večernjakovog podcasta ''POV: Influenceri'' možete pratiti na društvenim kanalima Večernjeg lista - Facebooku, YouTubeu, kao na portalu Večernji.hr ovog petka s početkom u 20 sati.

>> FOTO Nevjerojatni iznosi: Pogledajte za koliko se kovanice eura prodaju u oglasniku