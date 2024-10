VIDEO Pojavile su se prve snimke napada, Izraelci odgovaraju: 'Odgovor će biti snažan'

Izraelska vojska objavila je kako su rakete ispaljene iz Irana prema Izraelu. Dodaje se da su se sirene oglasile diljem Izraela. Izraelske obrambene snage (IDF) pozivaju Izraelce da "ostanu pripravni i precizno slijede upute zapovjedništva na frontu". "Nakon što čujete sirenu, morate ući u štićeni prostor i tu ostati do daljnjega”, dodaje se. Sustav protuzračne obrane, kako se navodi, u potpunosti je operativan, a građani su upozoreni da mogu čuti "eksplozije koje mogu biti rezultat presretanja ili udara".

"Nastavite se ponašati odgovorno i smireno kao i do sada te se pridržavajte smjernica. Jaki smo i možemo podnijeti i ovaj događaj. IDF čini i nastavit će činiti sve što je potrebno da zaštiti civile Izraela. IDF je potpuno spreman i za obranu i za napad", poručuje IDF. Iranska državna novinska agencija IRNA potvrdila je da je vojska počela lansirati balističke projektile prema Izraelu, prenosi BBC.

Izraelski vojni radio objavio je kako će odgovor Izraela biti snažan. Mediji objavljuju kako se izraelski borbeni zrakoplovi kreću prema Siriji. Moguće je da je to radi presretanja, no napominju kako je moguće da već kreće odmazda protiv Irana. Iranski državni mediji objavili su kako je lansirano više od 400 projektila.

Izraelska vojska u priopćenju je naglasila da je oko 10 milijuna stanovnika u zemlji na meti iranskih projektila. Reutersovi novinari svjedočili su o raketama u zračnom prostoru susjednog Jordana. Izraelski vojni radio objavio je da su polijetanja i slijetanja u zračnoj luci Ben Gurion zaustavljena, a Jordan je također privremeno obustavio zračni promet.

Ranije je vojska najavila da se očekuje napad velikih razmjera balističkim raketama iz Irana i upozorila stanovništvo da se skloni u slučaju napada. Iran je zaprijetio odmazdom nakon napada u kojima je ubijeno vodstvo Hezbollaha u Libanonu. Ispaljivanje projektila uslijedilo je nakon što su izraelske trupe pokrenule kopnene napade na Libanon, u najvećoj eskalaciji regionalnog rata otkako su izbile borbe u Gazi prije godinu dana.

U Washingtonu je američki predsjednik Joe Biden rekao da su Sjedinjene Države spremne pomoći Izraelu da se obrani od iranskih raketnih napada. "Razgovarali smo o tome kako su Sjedinjene Države spremne pomoći Izraelu u obrani od ovih napada i zaštititi američko osoblje u regiji", rekao je Biden na X-u o sastanku održanom s potpredsjednicom Kamalom Harris i timom za nacionalnu sigurnost Bijele kuće ranije u utorak.

Missiles have been launched from Iran, 12 can be seen being shot over Israel. pic.twitter.com/SlwRJy2nvD

Iran missiles hit Tel Aviv. They must be ballistic missiles as they took minutes to get from Iran to Israel. They have also breached Israeli air defence. pic.twitter.com/WuEB5Bga4j