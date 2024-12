VIDEO Panika i molitva: U kazahstanskoj nesreći poginulo je 38 ljudi, internetom se šire jezive snimke iz aviona

Trideset i osam osoba poginulo je u srijedu kada se azerbajdžanski zrakoplov srušio u blizini Aktaua u Kazahstanu, rekao je zamjenik kazahstanskog premijera Qanat Aldabergenuly Bozymbaev. Bozymbaev je govorio u intervjuu za kazahstansku novinsku agenciju Tengrinews tijekom sastanka s istražiteljima na mjestu nesreće.

Rekao je da je preživjelo 29 putnika zrakoplova Azerbaijan Airlinesa, od koji su neki teško ozlijeđeni.Videosnimke su pokazale kako se zrakoplov iz Azerbajdžana srušio s male visine uz obalu Kaspijskog jezera, ne uspjevši stići do obližnje zračne luke Aktau. Tengrinews je objavio video iz kabine na kojem se vide pale maske za kisik, čuju povici putnika i čovjeka koji je nekoliko puta uzviknuo "Allahu Akbar" (Bog je najveći).

