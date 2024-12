VIDEO Nikola Mažar: Kampanja je bila izazov. Građani su jasno poručili, HDZ će iz rezultata izvući pouke

U Primorčevu stožeru razgovarali smo s Nikolom Mažarom, saborskim zastupnikom HDZ-a i tajnikom predsjedničke kampanje Dragana Primorca . Izlazne ankete su prilično šokantne za vas i za kampanju Dragana Primorca? - Pa dobro, ovo su izlazne ankete. Ja bih prije svega zahvalio svim građankama i građanima Republike Hrvatske koji su iskoristili svoje zakonsko pravo i danas izašli na izbore, dali svoj glas nekome od kandidatkinja i kandidata. Pričekat ćemo još prve rezultate. Po ovim izlaznim anketama vidimo da je u biti 1,5 posto taj koji odlučuje hoće li biti u prvom ili će biti drugoga kruga. Dosad su sve ankete govorile da će drugog kruga biti, tako da pričekajmo još malo.

Ali izlazne ankete znaju imati i manju mogućnost pogreške nego što je tih 1,5 posto. Ovdje neki možda imaju bojazan da će biti teško spustiti ispod 50 posto ovo što pokazuju izlazne ankete. U slučaju da ne bude drugog kruga, to će biti težak poraz ne samo kandidata Primorca, nego i HDZ-a?

- Ja to ne bih gledao na taj način. Ovo je jedna sasvim druga izborna utakmica. Ovo su treći izbori ove godine, nakon parlamentarnih i europskih. Na kojima je upravo HDZ dobio najveće povjerenje svih građana. U konačnici, imamo i treću vladu. Ovo je bio nadstranački, nestranački kandidat, iza kojeg je koalicija stranaka. Prema tome, ne možemo uspoređivati jedne izbore s drugima. Svakako da je ovo jedna poruka građana, naravno, svaki izbori su poruka građana. I na kraju, kad budemo imali konačne rezultate, analizirat ćemo ih i nakon toga donijeti zaključke za, ajmo reći, sljedeće predsjedničke izbore.

Sve to stoji, ti raniji izborni ciklusi u kojima je HDZ pobijeđivao, ali ovo su izbori na kojima je HDZ upozoravao na opasnost koju predstavlja Zoran Milanović i još jedan njegov mandat, a Milanović je upozoravao na opasnost od HDZ-a. Dakle, ulozi su veliki, barem retorički, biti ili ne biti. I ako se pokaže da je već u prvom krugu većina birača stala uz Milanovića, pa onda i uz sve njegove poruke o tim opasnostima, a suprotno od vaše poruke da je on opasnost, to ipak jest težak udarac za HDZ?

- Mislim da trebamo pogledati cjelokupne podatke i cjelokupne analize. Ono što već sada znamo je da je izlaznost puno manja nego prije 5 godina na predsjedničkim izborima. I naravno da sama izlaznost varira postotak. Da je izlaznost bila veća, možda bi bili drugi postoci i samim time i legitimitet pobjedniku. Ono što je činjenica je da je HDZ na vlasti, da je dobio povjerenje građana treći put zaredom, i to je ono što je bitno za smjer ove zemlje. S druge strane, imali smo dvije različite kampanje. Jedna koju je prof. Primorac vodio, za potrebu ujedinjenja, zajedništva, međusobnog funkcioniranja svih u političkom životu. I imali ste kampanju aktualnog predsjednika Milanovića, koje praktički nije bilo. Ja ne znam je li netko vidio njegov program i njegov nastup osim debate na HRT-u. Naravno, to je bila njihova odluka kako će voditi kampanju. Nakon današnjih izbora svi zajedno, kao hrvatsko društvo, trebamo izvući ono što građani poručuju i na tome raditi i graditi Hrvatsku, svjesni okolnosti u kojima se nalazimo. Dakle, ne samo rat Rusija-Ukrajina, Izrael-Palestina, nego i svega onoga što se nalazi u okruženju Hrvatske, a što sigurno nije dobro.

Očekujete li da će se u drugom mandatu predsjednika Milanovića nastaviti ta tvrda kohabitacija s premijerom? Hoće li njih dvojica smoći snage da uđu u neku kvalitetnu, ili barem konstruktivnu suradnju? - To je na njima da vidimo. Ono što smo mogli vidjeti je da je prvog dana ruske agresije na Ukrajinu premijer Plenković zatražio zajednički sastanak Vijeća za nacionalnu sigurnost, što je Milanović odbio. Vidimo da je problem i s vanjskom politikom, diplomacijom, vidimo da je puno problema i s vojskom, da već sad to nije bilo vezano za jednog ministra, nego u biti da nije bitno tko je ministar, već tko je predsjednik. Ono što ja mogu reći iz prizme Sabora je da su hvatski građani kaznili upravo one saborske zastupnike koji su koristili Sabor za populizam, za govor mržnje i za međusobne podjele. Tako da vjerujem da hrvatski građani više žele one koji će raditi u smjeru zajedništva i napretka Hrvatske, nego u smjeru tvrde kohabitacije ili u smjeru da država ne funkcionira. Ali, kao što sam rekao, vrijeme će pokazati i trebamo svi izvući neke pouke.

