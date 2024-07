VIDEO Napadač na Trumpa snimljen malo prije napada: Puže po krovu, ljudi upozoravali policiju

Pokušaj atentata na bivšeg američkog predsjednika Donalda Trumpa otkrio je ozbiljne propuste Tajne službe. Ključna pitanja o pucnjavi ostaju neriješena, ali činjenica da je 20-godišnji napadač uspio doći do krova udaljenog oko 100-200 metara od Trumpa izazvala je pozive na odgovornost Tajne službe.

Napadač, Thomas Matthew Crooks, popeo se na krov zgrade i pucao na Trumpa prije nego što ga je snajperski tim Tajne službe neutralizirao. Svjedoci su primijetili Crooksa dok se penjao na krov, ali policija nije odmah reagirala na njihova upozorenja, što je izazvalo dodatne kritike javnosti.

"Primijetili smo tipa kako puže po krovu zgrade pokraj nas, 15 metara od nas. Imao je pušku, jasno smo vidjeli pušku. Pokazujemo na njega, a policija je dolje i trčkara. Mi si mislimo: 'Hej, čovječe, na krovu je tip s puškom'. A policija nije znala što se događa", ispričao je za BBC Greg Smith, jedan od sudionika skupa. "Zašto nema tajne službe na svim ovim krovovima? Ovo nije veliko mjesto. Dogodila se sigurnosna pogreška", uvjeren je.

Na društvenim mrežama sada se pojavila nova snimka koja pokazuje da su sudionici doista primijetili atentatora prije nego što je Crooks zapucao. Na snimci ljudi snimaju napadača koji leži na krovu i komentiraju kako ima pušku. U jednom trenutku ga zumiraju, vidi se kako mladić leži. "Vidiš ga gore na krovu? Leži", govori osoba na snimci.

Podsjetimo, sigurnosni stručnjak Željko Cvrtila u ponedjeljak je gostovao u studiju Večernji TV-a, gdje je s novinarkom Petrom Balija razgovarao o pokušaju atentata na bivšeg američkog predsjednika i izglednog republikanskog kandidata za novi mandat Donalda Trumpa. Cvrtila smatra da je u subotu, tijekom Trumpova skupa u Butleru u Pennsylvaniji, došlo do sigurnosnog propusta.

Naglasio je da je došlo do propusta u dubinskom osiguranju. Naime, atentator je bio pozicioniran izvan same lokacije skupa, na krovu lijevo od pozornice i bio je udaljen od nje oko 120 do 150 metara. Cvrtila smatra da se nije smjelo dogoditi da takav objekt bude neosiguran. "Svaka dominantna točka mora se provjeravati na dva načina. Prije svega, moraju je provjeriti policijski službenici sa psom, a kada se zaključi da je to sterilna zona, zgradu osigurava jedan policijski službenik ili više njih i tada više nema ulaska u nju", kazuje.

Alternativno, dominantne točke trebale su biti pod kontrolom snajperista, što ovdje nije bio slučaj. "Zbog svega toga možda možemo doći do sumnje da je bila neka pomoć iznutra, odnosno iz sigurnosne službe", sumnjičav je Cvrtila, koji je primijetio i da to nije bio jedini sigurnosni propust. Sama evakuacija Trumpa je, kazuje, trajala predugo, čime je on iznova bio izložen kao meta. Više čitajte ovdje.

