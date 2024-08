VIDEO Mlinarić Ćipe za Večernji: Iluzija Radića je pala u vodu, otišla je kao jesenja magla

Buran dan je iza članova Domovinskog pokreta koji su ove subote svjedočili dramatičnom odlasku dijela stranke predvođenima Marijom Radićem koji se kandidirao za predsjednika, a koji je, kasnije će se ispostaviti, te izbore izgubio. Ivan Penava dobio je 64 glasova od ukupno 103 delegata, a s njim će stranku u idućem razdoblju voditi Stipo Mlinarić Ćipe, koji je za Večernjakovu Renatu Rašović kratko prokomentirao sve što se događalo danas.

- Odlazak Radića je bio očekivan, to se dalo iščitati iz njihovih izjava jer su shvatili da nemaju većinu. Zapravo, znali su to od samog početka, i da ljudi na terenu ne stoje iza njih. To je tako, to je rad Ivana Penave i mene, gdje smo obilazili teren, dolazili među ljude, radili ono što su nam ljudi govorili na terenu, a ne se pojavili tri dana prije izbora i reći da ljudi glasaju za nas. Brojni su mu rekli: ''Pa Mario, nazvao si nas prvi put u četiri godine i prvi put te vidimo''. To se tako ne radi, to je put spaljene zemlje, a cijelo vrijeme je prodavao iluziju da on ima većinu i da iza njega stoje i saborski zastupnici i ministri. Danas ste vidjeli da je to sve palo u vodu i da je otišlo kao jesenja magla. Dakle, 64 delegata je stalo iza Ivana Penave i mene, 39 delegata je izašlo s Marijom Radićem. Ja ih ovim putem pozivam, ljudi, nemojte razbijati stranku jer nema potrebe ni razloga za to. Izašli smo zajedno na izbore s istim ciljevima i motivima, dobili smo povjerenje građana, idemo promijeniti Hrvatsku u iduće četiri godine - kazao je.

Hoće li to biti moguće s obzirom na to da je Mario Radić pri izlasku rekao da s današnjim danom stranka ne postoji? Što se tiče vodstva stranke, poručuje Mlinarić, za njih raskola nema.

- Pa kako vama izgledaju 64 čovjeka, tri ministra, 11 saborskih zastupnika? Stranka upravlja Hrvatskom, a ne da stranka ne postoji. Ne postoji njegova iluzija da ima većinu, to se danas razbilo i otvorile su se sve karte, zbog čega sad pokušava povući zavedene ljude za sobom kako bi napravio spaljenu zemlju u DP-u. To se neće dogoditi jer ja vjerujem u ljude koji su ostali.

- Ako će netko izaći van, slobodna su mu vrata, kao što su slobodna i onima koji se žele priključiti. Mi nikoga ne tjeramo, mi se nikome ne osvećujemo - poručio je Mlinarić.

