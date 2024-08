Vladajuća većina u pitanju: Tko je uz Radića, a tko je ostao uz Penavu?

Na današnjem izbornom saboru Domovinskog pokreta, na kojem su trebali biti održani i unutarstranački izbori dogodio se konačni raskol u DP-u. Dogodilo se zapravo ono što su mnogi i očekivali da će se dogoditi kada je započela izborna kampanja i kada su počele da se redaju međusobne optužbe. Poslije današnjeg skupa u Zagrebu ostaje da se vidi koliko će saborskih zastupnika i viđenijih i poznatijih ljudi zapravo ostati u DP-u uz Ivana Penavu, a koliko njih će nezadovoljnih onim što se dogodilo izaći iz stranke te nastaviti podržavati Marija Radića.

Kako je poznato, DP u Hrvatskom saboru ima 11 saborskih mandata i to Ive Ćaleta – Car, Tomislava Josića, Ivicu Kukavicu, Dubravku Lipovac Pehar, Stipu Mlinarića, Ivanu Mujkić, Igora Peternela i Ivana Penavu. Tu su i Krešimir Čabaj, koji je u sabor ušao kao zamjena za Maria Radića, Ivicu Mesića (Stephen Bartulica) i Frane Tokića (Damir Biloglav). Poslije svega sada se postavlja pitanje tko je od njih uz Penavu, a tko uz Radića.

Prema onome što su komunicirali tijekom kampanje za očekivati je kako su čvrsto uz Radića njegova zamjena Čabaj kao i Peternel. Uz Radića je i Biloglav, ali bi on svoj mandate morao ponovno aktivirati i vratiti se u Sabor. Dio ostalih saborskih zastupnika je čvrsto uz Penavu poput Mujkić, Mlinarića, Josića i Kukavice dok je dio njih mudro čekao da vidi kako će se rasplesti situacija na izborima kako bi mogli zauzeti svoju stranu.

Kako god saborska većina nije ugrožena ni u kom slučaju. Andrej Plenković može mirno spavati jer Penavini saborski zastupnici moraju biti uz HDZ jer tako čuvaju većinu dok je Radić u svojim svim izjavama uvijek govorio kako će on podržati HDZ. Ta koalicija bi se mogla raspasti jedino radi higijene ako Plenković uvidi da mu društvo DP-ovaca na neki način ugrožava stabilnost koalicije. U nekoj uređenoj državi bi se to svakako i dogodilo jer bi svakako za dio optužbi se već naveliko angažirala i pravosudna tijela, USKOK i slične državne institucije. Kako god Plenković može mirno spavati jer i ako bi se kojim slučajem riješio dijela članova DP-a vrlo lako bi uz neke žetončiće, SDSS i druge stranke došao do brojke od 76 ruku u Hrvatskom saboru.

