VIDEO Ante Kotromanović: Rusija nije prva prijetnja SAD-u, evo koga oni smatraju najvećom prijetnjom

Ante Kotromanović, analitičar Večernjeg lista u studiju Večernjeg TV-a komentirao je rezultate američkih predsjedničkih izbora. S njim je razgovarala Lana Kovačević. Prema dosad prebrojenim glasovima, Donald Trump novi je predsjednik SAD-a budući da je osvojio više od potrebnih 270 elektronskih glasova.

– Dogodila se pomalo nevjerojatna dominacija Trumpa, s obzirom na to da se prognozirala bliska borba. U pobjedničkom je nastupu dosta bio samouvjeren, bahat kako on to zna, bit će zanimljivo gledati njegove prve poteze, posebice vanjskopolitičke. Za Rusiju je i dalje prva prijetnja SAD, s obzirom na povijest, od hladnoga rata do aktualnog rata u Ukrajini – započinje Kotromanović.

Trump je kroz svoju kampanju jasno komunicirao da će zaustaviti rat u Ukrajini pa s nestrpljenjem, dodaje on, možemo očekivati koji će biti njegovi prvi potezi – hoće li posjetiti Kijev i prvo razgovarati sa Zelenskim ili će nazvati Putina pa s njime pregovarati o uvjetima mira.

– Vjerojatno će brzo početi rješavati taj problem. Rusija nije prva prijetnja za SAD, već su to Kinezi, tako oni na to gledaju. Shvatili su da je Rusija nuklearna sila i velika zemlja, s ogromnim energetskim potencijalom, ali su uvidjeli i njezine brojne slabosti kroz rat u Ukrajini. Vidjeli su da, uz svu tu tehničku nadmoć nad Ukrajinom, nisu uspjeli poraziti Ukrajinu. Definitivno će u tom kontekstu biti zanimljivo vidjeti koje će poteze vući Trump, hoće li oslabiti kineski utjecaj na Južnokineskom moru ili će se više posvetiti Rusiji – dodaje. No bez obzira na shvaćanje Rusije kao glavne prijetnje, Kotromanović ne vjeruje da će se Amerikanci malo izmaknuti kada je Europa u pitanju.

– Mislim da neće jer imamo NATO i zajedničku obranu. Trump će morati naći zajednički jezik s europskim liderima, vjerojatno će tražiti da se izdvaja više novca za obranu, ali to je tražio i Obama. Europske zemlje će vjerojatno morati pratiti ta veća izdvajanja. Rat u Ukrajini promijenio je tu paradigmu, sve države, uključujući i Hrvatsku, počele su više izdvajati za obranu. Taj trend će se sigurno nastaviti, posebice ako se europske zemlje budu na neki način smatrale ostavljene same na liniji fronta s Rusijom, možda će više raditi na tome da se ujedine i imaju zajedničku politiku, u kojoj je obrambena politika ključna da bi europska sigurnost bila jaka i imala smisla – stava je Kotromanović.

– Uvijek je problem EU što je to 28 članica s 28 različitih interesa. Ako Trump ostavi Europu, mislim da će tu europski lideri morati drukčije planirati europsku budućnost – više ulagati u obrambenu industriju, razviti obrambene snage, ali mislim da do toga ipak neće doći. U svim ratovima posljednjih 30 godina u kojima je SAD sudjelovao, tražio je pomoć Europe, bilo im je važno da pokažu da nisu sami u, primjerice, borbi protiv talibana. Trump će vjerojatno imati grublju politiku, američka politika doživjet će promjene, negdje korjenite, a negdje će to ipak biti kontinuitet ranije politike – nadovezuje se on.

Znači, NATO može "preživjeti" drugi mandat Trumpa?

– Može, kao što je preživio i prvi mandat, kada nismo znali kakav će predsjednik biti Trump, ali definitivno je sada iskusniji. Prvi je put došao iz biznisa i samo je tako i razmišljao, a sada će vjerojatno i pametnije birati svoj tim. Vidjet ćemo hoće li biti bolji ili lošiji predsjednik, ali definitivno je iskusniji i ima strašnu volju i strast – ističe.

Kamala Harris, podsjeća naš sugovornik, isticala je u kampanji kako će zaustaviti rat u Gazi i nastaviti pomagati Ukrajini, dok je Trump poručio kako će zaustaviti rat u Ukrajini, ali će snažno poduprijeti Izrael u borbi protiv Irana.

– I to će se definitivno dogoditi. Mislim da trenutačno u Iranu ne spavaju mirno, sami su nedavno najavili odgovor Izraelu, pa ćemo vidjeti što će se dogoditi u kontekstu najnovijih događanja – kaže.

U tom kontekstu, što očekivati na Bliskom istoku?

– Izrael će definitivno jačati svoju poziciju, iza sebe sada ima čovjeka koji je jasno komunicirao kako će ih poduprijeti u svim budućim ratovima. No, ne možemo znati hoće li to zaustaviti eventualni odgovor Irana, za koji su najavili da će to biti smak svijeta. Dakle, možemo očekivati i eskalaciju, ali i smirenje – stava je on.

Kineske dionice već su danas značajno pale, strahuje se od carina i već se kalkulira koliki će biti gubici.

– Kako je za SAD prva prijetnja Kina, tako je za Europu prva prijetnja Rusija. Dosta je ruskih susjeda koji se ne osjećaju ugodno, počevši od Finske i Švedske, pa nadalje, i vjerojatno će to koštati Europu tako da će se morati više ulagati u vlastite sposobnosti i ponovno razvijati vlastitu vojsku. Što se tiče generalne situacije u svijetu, sve ovisi o eskalaciji sukoba. Napadne li Iran Izrael, a Izrael napadne naftna postrojenja, nema dvojbe da će skočiti cijena nafte, s kojom onda rastu cijene svega drugog. Ono što je zanimljivo u kontekstu izbora jest pitanje što je Donald Trump? Je li on rusofil, putinofil ili je vodio svoju politiku, pomalo bezosjećajnu prema Ukrajini? Vidjet ćemo kako će europski lideri prihvatiti ako Trump nazove Putina. Rusi se sada trude zauzeti što više teritorija, za nastavak djelovanja ili za buduće pregovore, jer im ova situacija sada pogoduje – zaključuje Kotromanović.

