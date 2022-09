VIDEO Jaka kiša poplavila ulice Rijeke: U gimnaziji popustio krov zgrade, učenici evakuirani

Jaka kiša koja je danas poslijepodne pala u Rijeci uzrokovala je veća oštećenja, a ulice grada su potopljene.

Meteorološka stranica RiMeteo objavila je kako je u periodu od 18 do 20 sati palo 133 milimetra kiše.

Ceste su u potpunosti poplavljene zbog čega je promet izrazito otežan. U nekim zgradama u centru poplavljeni su ulazi, a čini se kako je kiša oštetila i zgradu Prve riječne hrvatske gimnazije.

Kako doznaje Fiuman, roditelji učenika koji pohađaju tu školu kazali su kako je krov gimnazije popustio te je došlo do prodora vode, a učenici su poslani svojim kućama.

- Žbuka na plafonu jedne učionice se odlomila uslijed prodora vode kroz vertikalu - javili su iz Primorsko-goranske županije.

Kako javlja Ravnateljstvo civilne zaštite MUP-a, Županijski centar zaprimio je brojne zahtjeve za ispumpavanjem vode, a zatvoren je promet i u Ulicama Franje Račkog, Školjić te Fiumara.

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

''Poplavljeni su mnogi poslovni prostori, objekti i stanovi u gradu. Zbog poplavljene zgrade PU primorsko-goranske na terenu su pripadnici Državne intervencijske postrojbe civilne zaštite koji će pumpama pokušati ispumpati vodu. Na terenu su sve žurne službe'', javlja Ravnateljstvo.

Osim toga, zatvorena je i cesta koja vodi iz Gerova prema Hribu, a uz samu cestu došlo je do odrona zemlje.

Za gotovo cijelu obalu danas je DHMZ izdao žuto upozorenje zbog mjestimice jakog juga i grmljavinskog nevremena. Osim toga, za sutra je na području cijele Hrvatske izdan žuti alarm zbog grmljavine i pljuskova, a na području Istre, Rijeke, Kvarnera i Gospića očekuje se obilna kiša te su moguće poplave.

Foto: DHMZ

''Umjereno i pretežno oblačno, povremeno s kišom te pljuskovima i grmljavinom, lokalno izraženijim. Na Jadranu i uz njega može biti obilne kiše. Najmanje oborine te česta sunčana razdoblja očekuju se na istoku zemlje. Vjetar slab i umjeren jugozapadni, a u sjeverozapadnim područjima okrenut će na sjeverni. Na Jadranu će puhati umjeren i jak južni vjetar i jugo, na sjevernom dijelu i jugozapadnjak. Najniža temperatura na kopnu od 9 do 14, na Jadranu od 14 na sjevernom do 20 °C na južnom dijelu. Najviša dnevna temperatura većinom od 20 do 25, no u središnjim i gorskim predjelima niža, između 15 i 20 °C'', prognozira DHMZ.