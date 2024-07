VIDEO Europarlamentarac otkrio koliko zarađuje u Bruxellesu i oduševio pratitelje: 'Treba nam takva transparentnost'

Koliko zarađuju europarlamentarci, pitanje je koje se uglavnom provlačilo tijekom predizborne kampanje euroizbora do lipnja, a na koje je jedan europarlamentarac odlučio odgovoriti. Radi se o 24-godišnjem ciparskom YouTuberu Fidiasu Panayiotou koji je bio svojevrsno iznenađenje izbora jer je bez ikakvog političkog iskustva uspio sakupiti 19.4% glasova birača na Cipru i ostvariti mandat u Bruxellesu.

Panayiotou je odlučio svojim pratiteljima, kojih ima više od 2.6 milijuna, i prije službenog početka rada Parlamenta demistificirati određene teme koje se vežu uz europarlamentarce. Ciparski influencer nabrajanje je započeo početnom plaćom koju svaki europarlamentarac dobiva na mjesečnoj bazi te ona iznosi 8.000 eura. Uz to, ispričao je Panayiotou, dobiva još dodatnih 350 eura za svaki dan koji provede u prostorijama Parlamenta.

- To je malo neobično - komentirao je. Nakon toga slijedi 30.000 eura mjesečno koje on dodjeljuje svom timu asistenata. Ako ima ured u vlastitoj državi, za to dobiva dodatnih 5.000 eura. Ono za što još može dobiti novac je promoviranje rada u Parlamentu, za kojeg dobiva 4.000 eura.

- Još jedan dobar dodatak je i 10.000 eura koje smijem koristiti kako bi doveo ljude u Parlament i objasnio im što mi ovdje radimo - dodao je. No, ni tu nije kraj, jer europarlamentarci dobivaju i benefite poput svog vozača i aviokarte privatne klase do Cipra, otkud je Panayiotou.

POVEZANI ČLANCI:

Pratitelji su bili oduševljeni ovim potezom YouTubera te ga pohvalili što pokušava ''Parlament učiniti dostupnijim svima i razumljivijim''. ''Nastavi s transparentnosti, Fedias. Bravo, ljudima to treba'', pisalo je, a neki su se već pozivali u Parlament.

>> VIDEO Požar u katedrali u francuskom gradu Rouenu