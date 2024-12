VIDEO Eksplozija u strojarnici potopila ruski brod: Proširila se dramatična snimka potonuća, dva mornara nestala

Ruski teretni brod „Ursa Major“ potonuo je u Sredozemnom moru između Španjolske i Alžira nakon eksplozije u strojarnici, a dvoje članova posade vode se kao nestali, priopćilo je u utorak rusko ministarstvo vanjskih poslova. Brodom izgrađenim 2009. upravljala je Oboronlogistika, tvrtka koja je dio vojnih građevinskih operacija ruskog ministarstva obrane, a koja je ranije rekla da je brod bio na putu za rusku dalekoistočnu luku Vladivostok s natovarene dvije goleme lučke dizalice.

Krizni centar ministarstva vanjskih poslova rekao je u priopćenju da je 14 od 16 članova posade spašeno i dovedeno u Španjolsku, ali da se dvoje članova posade još uvijek vode kao nestali. Nije navedeno što je uzrokovalo eksploziju u strojarnici. Neprovjerenu snimku broda koji se naginje na desni bok i čiji je pramac dublje u vodi nego inače snimio je 23. prosinca brod u prolazu te je u utorak objavljena na ruskom portalu life.ru.

The Russian cargo ship „Ursa Major“ sank in the Mediterranean Sea. In this footage it is heavily listing to starboard. Reportedly, an explosion occurred.



This expensive Russian ship was on route to Vladivostok and transported heavy mobile cranes for the harbor.



