VIDEO Eksplozija, gusti crni dim i jezivi zvukovi sirena: Kamere su zabilježile stravične trenutke tragedije

Najmanje 167 ljudi poginulo je u nedjelju kada je zrakopov sletio bez kotača, otklizao s piste i izgorio nakon udara u zid na međunarodnom aerodromu u Muanu u Južnoj Koreji, objavili su vatrogasci.Let kompanije Jeju Air 7C2216, koji je dolazio iz tajlandskog glavnog grada Bangkok sa 181 putnikom i članom posade, pokušao je sletjeti oko devet sati ujutro po lokalnom vremenu u zračnu luku na jugu zemlje.

Kamere su ulovile jezive trenutak nesreće koja se smatra najgorom kada je riječ o južnokorejskim zračnim prijevoznicima u zadnjih 30 godina. Na videosnimkama se vidi kako dvomotorac Boeing 737-800 kliže po pisti bez stajnog trapa, udara u zid i eksplodira u golemoj vatrenoj kugli. Druge fotografije prikazuju dim i vatru oko dijelova letjelice. Gusti crni dim i zvukovi sirena jezivo prikazuju trenutak katastrofe.

BREAKING: ✈ A plane crash in South Korea killed 179 people out of 181, with only two survivors, Yonhap reported. pic.twitter.com/NnFoZGNaqx