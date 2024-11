VIDEO Dramatične snimke poplave u Siciliji: Vodena bujica odnijela vozila u more

Nekoliko automobila završilo je u moru zbog obilnih oborina na talijanskom sredozemnom otoku Siciliji , priopćili su u srijedu vatrogasci. Automobile je povukla vodena bujica u blizini grada Riposta na istočnoj obali, priopćila je u srijedu lokalna vatrogasna služba.

Prva izvješća sugeriraju da nitko nije ozlijeđen te da su u pitanju samo parkirani automobili. Na Siciliji već nekoliko dana pada jaka kiša. Vatrogasci su morali biti angažirani nekoliko puta kako bi ljude izveli na sigurno iz njihovih domova. U Ripostu su uspjeli spasiti četiri stanara iz prizemnog stana koji je bio gotovo pod vodom.

Hitne službe oslobodile su i nekoliko vozača koji nisu mogli izići iz svojih vozila bez pomoći. Amaterske video snimke prikazuju vozila gotovo potpuno utonula u blato. Mnoge rijeke na otoku Siciliji, gdje živi gotovo 5 milijuna ljudi, izlile su se iz korita, prekrivši ulice vodenim bujicama. Italija je proteklih mjeseci već doživjela nekoliko oluja, osobito u sjevernim regijama kao što su Emilia-Romagna i Lombardija. Jug kopna i otok Sicilija pretrpjeli su ekstremne vrućine tijekom ljeta.

Massive floods due to torrential rains on the street in Acireale of Sicily region, Italy 🇮🇹 (13.11.2024) pic.twitter.com/mBWeZMX1mc